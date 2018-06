Schneeleopard Sagar ist das Orakel der Fußball-WM 2018 - Sagars Tipp: Deutschland gewinnt das erste Vorrundenspiel gegen Mexiko eindeutig / Eine Aktion des NABU und Neunkircher Zoos (FOTO)

Berlin/Neunkirchen (ots) -Wenn am 14. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft in Russlandbeginnt, steht Schneeleopard Sagar, das WM-Orakel des NABU undNeunkircher Zoos, schon in den Startlöchern. Sagars erster Tipp isteindeutig: Deutschland gewinnt das erste Vorrundenspiel gegen Mexiko.Zielstrebig und ohne zu zögern marschierte der Kater auf den Ball mitDeutschlandflagge zu und begann damit zu spielen. NABU-VizepräsidentThomas Tennhardt ist sich sicher: "Der sechsjährige Sagar aus demNeunkircher Zoo sagt die Spielergebnisse der deutschenNationalmannschaft mit sicherer Pfote voraus." Noch ein weiteresArgument spricht für seine prophetischen Fähigkeiten. "Sagar liebtFußbälle", erzählen die Tierpfleger aus dem Neunkircher Zoo imSaarland.Der NABU und der Neunkircher Zoo hoffen, dass es die deutscheMannschaft bis ins Finale schafft. Dann dürfte Sagar uns insgesamtsieben Mal von seinen Tipp-Fähigkeiten überzeugen. AlleSpielergebnisse veröffentlicht der NABU jeweils wenige Tage vor demAnstoß unter www.nabu.de/fussball-wm-orakel.Schneeleoparden gehören zu den seltensten und am stärkstenbedrohten Großkatzen der Welt. "Die Aktion möchten der NABU und derNeunkircher Zoo auch dazu nutzen, die Öffentlichkeit auf dieSituation der Schneeleoparden aufmerksam zu machen", sagte Tennhardt.Die Bestände sind vor allem durch Wilderei, aber auch durch denVerlust von Lebensraum und Beutetieren bedroht. Russland, wo diediesjährige Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, ist eines derzwölf Verbreitungsländer der kälteliebenden Großkatze. Sie lebt inHochgebirgsregionen mit überwiegend trockenem Kontinentalklima undwenig Vegetation.Sagar wurde jedoch nicht in Russland geboren, sondern imungarischen Zoo Szeged. Heute lebt der Kater mit seiner PartnerinLuisa und der gemeinsamen Tochter Anusha in der weitläufigen"Schneeleopardenschlucht" des Neunkircher Zoos. 2016 stand er bereitsbei einer gemeinsamen Webcam-Aktion des NABU und Neunkircher Zoos vorder Kamera.Der NABU engagiert sich bereits seit 1999 mit derAnti-Wilderer-Einheit "Gruppa Bars", Monitoring, Umweltbildung undeinem Reha-Zentrum für verletzte und beschlagnahmte Wildtiere inKirgistan für den Schutz von Schneeleoparden und seinen Lebensraumund weitete seine Projekte in den letzten Jahren auch auf weitereLänder Zentralasiens aus. Der Neunkircher Zoo unterstützt dieNABU-Projekte zum Schutz der Schneeleoparden seit 2014.Pressefotos auf Anfrage Alle Tipps von Schneeleopard Sagar imÜberblick unter www.nabu.de/fussball-wm-orakel Weitere Informationenzum NABU-Engagement zum Schutz von Schneeleoparden in Zentralasien:www.schneeleopard.dePressekontakt:Britta Hennigs, Leiterin internationale Öffentlichkeitsarbeit beimNABU-Bundesverband, Tel. +49 (0)30.28 49 84-1722, E-Mail:britta.hennigs@nabu.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell