Schneeflocken-Optionshändler: $1 Million in Call-Kontrakten!!!

Die Aktien von Snowflake Inc (NYSE:SNOW) legten am Freitag um weitere 14,2% zu und sind nun innerhalb von zwei Tagen um 31% gestiegen, nachdem das Unternehmen in seinem ersten Gewinnbericht als börsennotiertes Unternehmen ein Umsatzwachstum von 119% gemeldet hatte.

Das Geschäft von Snowflake befindet sich eindeutig auf dem richtigen Weg, aber seine Aktien haben sich nun in weniger als drei Monaten von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung