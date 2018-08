Schneefall über Nacht: Der Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun wurde zum Swim-Run Bewerb - BILD

Aufgrund der gefährlichen Straßenverhältnisse durch Schneefallam Filzensattel wurde bei der siebten Auflage des Ironman 70.3am 26. August, entschieden, die Radstrecke auszulassen.Zell am See-Kaprun (ots) - Zwtl.: Weiss und Giglmayr konntenheimischen Doppelsieg holenDer Zeller See war beim heutigen Ironman noch der wärmste Ort fürdie 2.200 Athleten. Der Wetterumschwung am Wochenende bewirkteSchneefall bis auf 1.200m. Aufgrund der tiefen Temperaturen von 2Grad am Filzensattel, dem höchsten Punkt der 90km Radstrecke,entschieden die Veranstalter das erste Mal in der Geschichte derAustragung in Zell am See-Kaprun gemeinsam mit dem Offiziellen, denBewerb als "Swim-Run" Bewerb auszutragen.Um 13 Uhr warfen sich die Teilnehmer in den Zeller See undverwandelten diesen in stürmisches Gewässer. Nach 23:18 Minutenentstieg Florian Angert aus Deutschland als Erster dem Zeller See. Anseinen Fersen Manuel Küng aus der Schweiz und David Hanko mit nurzwei Sekunden Rückstand. Bester Österreicher nach dem Schwimmen warder Salzburger Andreas Giglmayr mit 51 Sekunden RückstandTausende Zuseher säumten danach die Laufstrecke entlang derSeeufer Promenade. Nach 15 von 21 Laufkilometer übernahm MichaelWeiss von Andreas Giglmayr die Führung und gab diese auf denverbleibenden sechs Kilometer nicht mehr ab. Hinter Weiss kam AndreasGiglmayr auf Rang zwei über die Ziellinie und komplementierte denheimischen Doppelsieg. Rang drei ging an den Ungarn Laszlo Tarnai.Als erster Athlet gewann Michael Weiss in einem Jahr die dreiÖsterreichischen Bewerbe IRONMAN 70.3 St. Pölten, IRONMANAustria-Kärnten und IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun.Nach dem Schwimmen lag Beatrice Weiss in Führung. Die jungeKärntnerin führte das Feld auch auf der Laufstrecke einige Kilometeran, ehe Laura Philipp die Führung übernahm und diese bis ins Zielnicht mehr abgab. Rang zwei holte sich die zweifacheOlympiateilnehmerin Barbara Riveros vor der Belgieren AlexandraTondeur. Beste Österreicherin wurde Eva Wutti auf Rang 4."Das Triathlon Wochenende der Superlative in unserer Region mitdem IRON GIRL Run, der Ö3 Disco sowie dem IRONKIDS Bewerb, feierteheute mit dem IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun einem traumhaftenHöhepunkt, der das Wetter überstrahlte. Ein Teilnehmerfeld von über2.200 trotz dieses eher winterlichen Wetters unterstreicht die KlasseVeranstaltung", resümiert die Tourismusdirektorin Mag. Renate Ecker.Ecker ergänzt: ,,Das zeigt wieder einmal den hohen Stellenwert dieserVeranstaltung und das Zell am See-Kaprun mit seinen Nachbargemeindenzu den wichtigsten internationalen Triathlon-Regionen gehört. Undaußerdem sind wir dieses Jahr besonders stolz, der am schnellstenausverkaufte Ironman 70.3 in Europa zu sein. Wir erwarten eineWertschöpfung in der Höhe von etwa 4,5 Millionen Euro. Ein ganzbesonderer Dank gilt den über 2.000 freiwilligen Helfern, ohne dieeine solche Veranstaltung nicht möglich wäre"Sportlandesrat Stefan Schnöll zeigte sich ebenso beeindruckt vonder Leistung der Athleten und Helfer: "Als Hobbytriathlet undSportlandesrat freut es mich, dass heute bereits zum 7. Mal derIRONMAN 70.3 in der Region Zell am See-Kaprun stattgefunden hat.Diese Veranstaltung ist für das Sportland Salzburg eine tolleBereicherung und begeistert viele Menschen aus der Region, als auchzahlreiche Touristen. Ich möchte mich bei den Veranstaltern und denvielen freiwilligen Helfern sehr herzlich für die hervorragendeAbwicklung dieses Events bedanken und gratuliere den Athletinnen undAthleten zu den erbrachten Spitzenleistungen trotz des Wetters!"[ERGEBNISSE des 7. IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun](https://www.ots.at/redirect/ergebnisse)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Zell am See Kaprun TourismusJohanna KlammerPressej.klammer@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comwww.facebook.com/zellamseekaprunwww.twitter.com/ZellKaprunDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2931/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuell