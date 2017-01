Schneefälle in Deutschland - Flughäfen für Winterdienst bestens vorbereitet

Berlin (ots) - Auch in dieser Wintersaison sind die deutschenFlughäfen mit Geräten, Personal und Ressourcen für die Enteisungbestmöglich ausgestattet. Zum Einsatz kommen mehr als 1.100Winterdienstfahrzeuge. Entsprechend vorgehaltenes Personal befindetsich in den Startlöchern, um durch eine notwendige EnteisungEinschränkungen des Flugbetriebs weitestgehend auszuschließen.Unberechenbare Winter erfordern flexible und umfassendeEinsatzpläne für Personal, Technik und Winterdienstfahrzeuge. DieRäumung einer Start- und Landebahn dauert im Durchschnitt nur fünfMinuten. Das zeigt, dass die Winterdienste an den deutschen Flughäfenmit Höchstleistungen verbunden sind."Der Reiseverlauf der Passagiere soll auch in den Wintermonatennicht beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen von Eis und Schnee fürden Flugbetrieb sind so gering wie möglich zu halten.", so RalphBeisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV. Dafür kommenlt. einer ADV-Umfrage mehr als 1.100 Winterdienstfahrzeuge zumEinsatz - davon ca. 100 Streufahrzeuge, 250 Schneepflüge und 300Kehr-Blas-Geräte.Grundlage für einen optimalen Winterdienstbetrieb an den Flughäfenist ein erfahrener Mitarbeiterstamm. Zusätzlich werden mehrereTausend Mitarbeiter an den Flughäfen mobilisiert, die bei Bedarf dieBeseitigung von Schnee und Eis übernehmen. Durch ganzjährigesTraining und den Einsatz optimierter Methoden zur Schneeräumung wirdden Herausforderungen des Winters Rechnung getragen. Rund um die Uhrsteht das Personal für den Wintereinsatz bereit. Sonderschichten und24-Stunden-Bereitschaftsdienste gehören an den deutschen Flughäfen inden Wintermonaten zur Normalität.Die meisten Fahrzeuge werden auf dem Rollfeld eingesetzt, um diesevon Schnee und Eis zu befreien. Dabei handelt es sich meist umhochwertige Spezialgeräte für die Flughäfen, wie sie auf normalenStraßen nicht zu finden sind. Unterstützend werden biologischabbaubare Enteisungs- und Streumittel eingesetzt. "Jährlichinvestieren die Flughäfen mehrere Millionen Euro in neue, moderneGeräte und deren Instandhaltung. Das zeigt den hohen Stellenwert, dendie Flughäfen dem optimalen Betrieb auch in den Wintermonatenbeimessen.", kommentiert Beisel.Zusätzlich kennzeichnend für den winterlichen Flughafenbetrieb istdie Flugzeugenteisung. Bereits ab Temperaturen von +5°C kann eserforderlich sein, spezifische Bereiche der Flugzeuge mitEnteisungsmitteln zu behandeln. Diese insgesamt zeitaufwändigeProzedur wird vor dem Start des Flugzeuges als Teil derBodenverkehrsdienstleistungen an einem Flughafen durchgeführt. Klareinternationale Regeln, hohe Anforderungen an die Durchführung sowiepräzise Kommunikation zwischen Cockpit und Enteisungsverantwortlichenkennzeichnen zur Erlangung einer optimalen Sicherheit diese besonderssensible Winterdienstleistung an Flughäfen.Wenngleich witterungsbedingte Verspätungen und Flugausfälle zuvermeiden sind, steht der Sicherheitsfaktor für die deutschenFlughäfen an erster Stelle. So kann dauerhaft starker Schneefall dazuführen, dass selbst der größte Einsatz von Personal und Fahrzeugennicht mehr ausreicht, Flugzeugen das sichere Landen und Starten zuermöglichen. Die Flughäfen stehen sowohl mit der Flugsicherung alsauch mit den Fluggesellschaften in engem Kontakt, um durch Witterungbedingte Einschränkungen abzuschätzen und frühzeitig dieAbfertigungsprozesse dahingehend anzupassen.Es wird empfohlen, dass sich die Passagiere vor Antritt ihrerReise auf den Webseiten der jeweiligen Fluggesellschaft zu möglichenEinschränkungen im Flugverkehr informieren.Weiterführende Informationen zum Thema Winterdienst an dendeutschen Flughäfen sind unter www.adv.aero abrufbar.Pressekontakt:Sabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-22Mobil: 0176-1062 8298herling@adv.aeroIsabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: 030-310 118-14Mobil: 0159-043 57 505polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflugh?fen, übermittelt durch news aktuell