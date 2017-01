Schneechaos am Airport: Passagierrechte bei Flugausfall

Duisburg (ots) - Minus 20 Grad: Frost-Hoch Brigitta bringtDeutschland in dieser Woche die Polarkälte. Minusgrade und Eisbehindern auch den Flugverkehr enorm, dichtes Schneetreiben isthäufig ein Grund für Unregelmäßigkeiten im Flugplan. Doch welcheRechte haben Passagiere, wenn ihr Flieger wegen Wetterkapriolenverspätet startet oder ganz gestrichen wird?"Bei Verspätungen und Flugausfällen wegen widrigerWetterbedingungen haben Passagiere in der Regel keinen Anspruch aufEntschädigungen", erklärt Stefanie Winiarz, Vice President desFlugrechtsportals EUclaim Deutschland. Wird beispielsweise derFlughafen wegen heftigen Schneefalls gesperrt, gilt das als höhereGewalt und die Airline muss Passagiere nicht entschädigen. "Abernicht jedes Schneegestöber ist gleich ein außergewöhnlicher Umstand",so Winiarz. "Die Airlines sind verpflichtet, einen planmäßigen Ablaufdes Flugbetriebes zu gewähren. Wenn etwa das Flugzeug nichtrechtzeitig enteist wurde, ist die Fluggesellschaft für dieVerzögerung verantwortlich. Auch wenn Maschinen anderer Fluglinienpünktlich starten, wird es für die Airline schwieriger, höhere Gewaltnachzuweisen." In diesen Fällen haben Passagiere eine bessere Chanceauf Entschädigung.Laut EU-Verordnung 261/2004 steht Passagieren eine Entschädigungzu, wenn ihr Flug mehr als drei Stunden Verspätung hat, annulliertwurde oder überbucht ist und kein außergewöhnlicher Umstand vorliegt.Die Schadensersatzsumme liegt zwischen 250 und 600 Euro. Ob und inwelcher Höhe Fluggäste einen Anspruch auf eine Ausgleichszahlunghaben, können sie schnell und unkompliziert auf euclaim.de prüfen."Unsere Experten werten täglich Millionen Wetter- und Flugdaten ausund können so die Gründe für Unregelmäßigkeiten im Flugbetrieblückenlos nachvollziehen", so Winiarz. Liegt einSchadensersatzanspruch vor, verhilft EUclaim seinen Kunden zu ihremRecht.Bereits ab zwei Stunden Verspätung müssen sich dieFluggesellschaften übrigens um die Verpflegung ihrer Kunden kümmern.Ist gar eine Übernachtung nötig, muss die Airline für dieUnterbringung der Fluggäste aufkommen. Zudem stehen jedem Reisendenzwei kostenlose Anrufe oder E-Mails zu. Ab fünf Stunden Verspätungkönnen die Reisenden ihren Flug stornieren und den vollen Reisebetragzurückfordern.Pressekontakt:Sarah Leukelvom stein.agentur für public relations gmbhHufergasse 1345239 Essen+49 (0) 201 - 29 88 1 - 22sle@vom-stein-pr.deOriginal-Content von: EUclaim, übermittelt durch news aktuell