Der Schnee schmilzt irgendwann weg - Frühjahrskur fürs Auto: Motorredaktion und World in Motion geben Tipps

Hamburg (ots) -- Frühjahrskur für´s Auto - Wie geht es richtig?- Wo steckt der Schmutz?- Wie wechselt man die Winterreifen- Wie kommt die Batterie wieder auf Touren?"World in Motion" die Auto-und Mobilitätssendung auf Welt derWunder TV zeigt am Ostersonntag, 01.04.2018 um 19:00 Uhr wie man seinAuto fit für den Frühling macht. Dazu gibt es ausführlicheFahrberichte zum neuen Volvo XC 40, das neue Premium-SUV in derKompaktklasse. Außerdem der eleganten Luxus-Kombi Jaguar XFSportbrake, ein MINI mit Plug-in-Hybrid und Allrad, der Countryman SE und ein Pickup von Fiat der Fiat Fullback. Dazu noch ein exklusivesCabrio für den Frühling, der McLaren 570 S Spider.World in Motion wurde in Zusammenarbeit mit motorredaktion.comproduziert.World in Motion ist mindestens die nächsten drei Monate on Air mitca. 3 Wiederholungen/Woche. Jeder Beitrag aus World in Motion läuftauch auf dem Welt der Wunder - YouTube-Kanal, mit 330.000 Abonnentenund 12 Millionen Klicks/Monat einer der größten YouTube-Kanälen inDeutschland.World in Motion ist eine Sendung in Bewegung, 60 Minuten um alleswas sich bewegt, um alles was mobil macht: Ob neue Auto-Modelle,E-Cars, Sport- und Rennwagen, Future Mobility, alternative Antriebeoder Motorräder, Bahnen, Boote oder Flugzeuge: World in Motion istdie Sendung der Mobilität.World in Motion freut sich auf "Welt der Wunder TV" senden zukönnen - in einem niveauvollen und informativen Umfeld mitvielfältigen Inhalten: Dokumentationen, Reportagen und Magazinen, diespannend, emotional und abwechslungsreich aus der Welt des Wissensberichten.Welt der Wunder TV ist in Deutschland und weltweit über folgendeWege empfangbar:Satellit: Astra 19,2° Ost Sollten Sie bei Ihrem Sendersuchlauf viaSatellit (Astra) Welt der Wunder TV nicht direkt finden, ist diesauch manuell auf einem bestimmten Sendeplatz einstellbar. DieEmpfangsdaten: DVB-S Transponder 115: 12.663 MHz , H, FEC: 5/6MS:22000 Programmname: Welt der WunderKabel: Vodafone Kabel Deutschland GmbH (seit 25.11.2014) aufProgrammplatz 505, Unitiymedia (ab September 2017) auf Senderplatz435 und sukzessive in alle Kabelnetze in Deutschland, Österreich undin der SchweizSender im Netz: Livestream Smart TV App: Samsung, LG, Philips,Toshiba, LG TechniSat u.v.m. Mobile App: siehe Welt der Wunder App"Go" weiter unten..IPTV: T-Home Box (Entertain) OTT: Zattoo, Vodafone Mobile TV, TVSpielfilm App (Live), watchmiPressekontakt:Maximilian EngertWorld in Motion - Welt der Wunder TVwww.worldinmotionpictures.comwww.motorredaktion.comWilhelmstr. 4380801 MünchenTel.: *49-171-9326511maximilian.engert@t-online.deOriginal-Content von: Motorredaktion.com, übermittelt durch news aktuell