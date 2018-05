Schnee im Juli oder Hitzewelle zu Weihnachten? Neues Klima-Windkanal-Testzentrum von Ford simuliert jedes Wetter zu jeder Zeit

Köln (ots) -- Neues Klima-Windkanal-Testzentrum bei Ford in Köln-Merkenichnimmt Betrieb auf; offizielle Eröffnung mit Gästen aus der Politik am17. Mai 2018- Die fortschrittliche Anlage simuliert unterschiedlichsteWetterbedingungen, von hoher Luftfeuchtigkeit bis hin zu Starkwind,von Schneestürmen bis hin zu sengender Hitze- Ob Sibirien, Sahara oder Alpen: Das neueKlima-Windkanal-Testzentrum gewährleistet die volle Funktionalitätvon Ford-Fahrzeugen auch bei klimatischen Extrembedingungen- Die als "Ingenieurs-Traum" beschriebene Anlage kostete mehr als70 Millionen Euro und ist technisch gesehen der zugleich heißeste,kälteste und höchste Ort in WesteuropaDie Luft flimmert wie in der Wüste, während es nur wenige Meterentfernt so kalt ist, dass man einen Schneemann bauen könnte. Undgleich nebenan tobt ein Hurrikan der Kategorie 5. Willkommen in der"Wetter Fabrik" bei Ford in Köln-Merkenich.Beim Eröffnungsrundgang führten Gunnar Herrmann, Vorsitzender derGeschäftsführung, Ford-Werke GmbH, und Jörg Beyer, GeschäftsführerProduktentwicklung, Ford-Werke GmbH, die Gäste durch das hochmoderneTestzentrum. Unter den Gästen befanden sich auch Prof. Dr. AndreasPinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung undEnergie des Landes Nordrhein-Westfalen, und Henriette Reker,Oberbürgermeisterin der Stadt Köln.Das neue, hochmoderne Klima-Windkanal-Testzentrum ermöglicht es,die Wetterlagen der ganzen Welt unter einem Dach zu simulieren, damitIngenieure zukünftige Fahrzeuge zu jeder Zeit unter extremenBedingungen testen können - vom kleinen Ford KA+ bis hin zum FordTransit. Auf einer Fläche von der Größe eines Fußballfeldes könnenIngenieure die Fahrzeuge auf simulierte Reisen rund um den Globusmitnehmen - zur sengend heißen Sahara bis hin zur sibirischen Arktisoder in den drückend schwülen Dschungel von Costa Rica. Zu denmöglichen Simulationen in Europas fortschrittlichstemKlima-Windkanal-Testzentrum zählen auch Höhenlagen oberhalb des MontBlanc-Gipfels, Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h, Schnee,gleißendes Sonnenlicht sowie Starkregen - und das alles perKnopfdruck."Dank der großen Bandbreite an schonungslosen Tests könnenFord-Fahrer überall auf der Welt sicher sein, dass ihre Fahrzeuge mitjeder Klimazone zurechtkommen", sagte Joe Bakaj, Vice President,Product Development, Ford of Europe. "Die moderne Anlage kann nahezualle Wetterbedingungen der Welt reproduzieren und unsere Ingenieurewerden dieses großartige Potenzial jeden Tag nutzen, um erstklassigeFahrzeuge zu entwickeln."Während seiner Rede bei der Eröffnung der neuen Testeinrichtungsagte Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,Innovation, Digitalisierung und Energie des LandesNordrhein-Westfalen, in seiner Rede: "Die Landesregierung möchte denWandel im Automotive- und Mobilitätsbereich aktiv mitgestalten. Wirwollen die Themen umweltfreundliche Antriebe, innovative Fahrzeugeund Klimaschutz neu denken und zu neuen Produkten undDienstleistungen zusammenführen. Wir freuen uns über Unternehmen wieFord, die uns mit innovativen Ideen auf diesem Weg begleiten. DasInvestment des Automobilbauers zeigt die weiterhin hohe Bedeutung derTechnologieentwicklung im Herzen Europas. Die neuen Wind- undKlimatestmöglichkeiten im John-Andrews-Entwicklungszentrum von Fordleisten damit einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherung derAutomobilproduktion in Köln."Mehr als 70 Millionen Euro wurden in das neueKlima-Windkanal-Testzentrum investiert. Es bietet den erstenautomobilen Klima-Windkanal zur Simulation von Höhen bis zu 5.200Metern, dies entspricht der Höhe des Basis-Camps auf der MountEverest-Nordseite. Die Anlage kann Temperaturen von minus 40°C bisplus 55°C simulieren, sowie Luftfeuchtigkeit bis zu 95%. Technischgesehen ist das neue Klima-Windkanal-Testzentrum imJohn-Andrews-Entwicklungszentrum von Ford in Köln der zugleichheißeste, kälteste, nasseste und höchste Ort in Westeuropa.Es können bis zu zehn verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig getestetwerden. Die Prüfung umfasst Komfort, Sicherheit und Systemstabilitätsowie die Leistung von elektrischen Komponenten, Bremsen,Klimaanlage, Heizung und Tests von besonderen Situationen wieAnhängerbetrieb, Autobahnfahrt oder Verkehrsstau. Die Ingenieureanalysieren unter anderem die Temperaturen des Antriebs und imInnenraum, prüfen die Regen- und Schneebeständigkeit und sehen dabeibeispielsweise, wie schnell eine zugefrorene Frontscheibe beiunterschiedlichen Temperaturen auftaut."Das Klima-Windkanal-Testzentrum stellt eine bedeutendeInvestition von Ford in Europa dar. Es wird dem Unternehmen dabeihelfen, Fahrzeuge für globale Märkte hier in Europa zu entwickeln",fügte Bakaj hinzu.Alle Ford-Fahrzeuge können in den insgesamt drei verschiedenenKlima-Windkanälen des neuen Testzentrums vielfältigen Prüfungenunterzogen werden:- Klima-Windkanal 1 dient der Prüfung von Kälte- undHitzebeständigkeit. Insgesamt 28 Speziallampen mit jeweils einerLeistung von 4.000 Watt simulieren starke Sonnenstrahlung von bis zu1.200 W/m2, mittels derer Ingenieure testen können, wie schnell sichder Innenraum abkühlen lässt. In diesem Windkanal können auch dieGeräusche von Fahrzeugsystemen wie Heizungsgebläse oder Klimaanlagebei verschiedenen Geschwindigkeiten, Temperaturen undFeuchtigkeitsniveaus untersucht werden.- Klima-Windkanal 2 simuliert ebenfalls Hitze und Kälte.Ingenieure können in diesem Windkanal darüber hinaus Schnee und Regenerzeugen, um damit die Auswirkungen auf die Sicht, das Startverhaltendes Motors und die Heizleistung im Innenraum zu überprüfen.-Das Höhenlabor ist ebenfalls ein Klima-Windkanal. Dort lassensich Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h auf simulierten Höhenvon bis zu 5.200 Metern testen. Erprobt wird dort neben derMotorkühlung das Kaltstartverhalten und es kann sichergestelltwerden, dass flüssige Betriebsmittel ihre Aufgaben auch unterextremen Luftdruckverhältnissen einwandfrei erfüllen. Mehr als dieHälfte der Ford-Fahrzeuge weltweit werden in Regionen mit Höhenlagenvon 1.000 Metern oder mehr verkauft."Wir können sehen, wie Scheibenwischer bei arktischen Temperaturenfunktionieren, wie sich die Motorleistung bei extremer Hitze undKälte verändert und wie Schneefall und dünne Höhenluft die Leistungder Fahrzeugsysteme beeinflussen. Diese Anlage ist der Traum einesjeden Ingenieurs", sagte Michael Steup, Project Manager,Environmental Test Centre, Ford of Europe.Die neue Anlage hat eine theoretische elektrische Aufnahmeleistungvon 11 Megawatt. Diese ist ausreichend, um eine kleine Stadt mit2.400 Einwohnern zu versorgen. Der von der RheinEnergiebereitgestellte Strom stammt aus erneuerbaren, zertifiziertenEnergiequellen in Skandinavien. Strom dieser Herkunft deckt dengesamten Elektrizitätsbedarf von Ford am Kölner Standort ab.Das zukunftsweisende Klima-Windkanal-Testzentrum ergänzt diePrüfeinrichtungen von Ford in Europa, zu denen auch das Testgeländeim belgischen Lommel zählt, wo sich eine spezifischeSchlagloch-Teststrecke, eine Seitenwindanlage sowie Salzwasser- undSchlammbäder befinden.Weiteres Foto- und Filmmaterial finden Sie online unter:http://etc.fordmedia.euFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. 