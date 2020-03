Schnäppchenjagd nach Kurseinbruch: Welche Aktien Warren Buffett jetzt günstig kaufen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Wieder einmal hat uns Börsenlegende Warren Buffett gezeigt, wo an der Börse der Hammer hängt. Während wir fleißig ETFs, Aktien, Gold und Bitcoin gesammelt haben, hielt sich der Altmeister mit großen Käufen zurück.

Stattdessen hortete Buffett immer mehr Bargeld. Ende 2019 waren seine Bargeldreserven bereits auf über 128 Mrd. US-Dollar angeschwollen.

Dass Buffett gerne auf günstige Kaufgelegenheiten wartet, war nie ein Geheimnis. Nach dem Kurseinbruch im Zuge der Coronapanik könnte aber endgültig die Zeit für ein paar günstige Schnäppchen gekommen sein.

5 glasklare Buffett-Schnäppchen

Die Aktie von IT-Gigant Apple (WKN: 865985) dürfte dabei ganz oben auf der Liste stehen. Mit einem Anteil von beinahe 30 % ist Apple schon jetzt Buffetts Top-Position. Jetzt könnte er das gute Stück rund 25 % günstiger als noch vor einem Monat bekommen (Stand: 13.03.2020). Dass Buffett zuletzt auch mal ein größeres Paket Apple-Aktien verkauft hat, muss nicht bedeuten, dass er Apple nicht mehr für eine gute Investition hält.

Wenn derzeit irgendwo die Panik das Ruder übernommen hat, dann bei der Aktie von Fluggesellschaft Delta Airlines (WKN: A0MQV8). Logisch! Einreiseverbote und Pandemiewarnungen sind keine Freunde von Geschäftsmodellen, die potenzielle Seuchenträger in engen Blechfliegern über die Weltmeere transportieren. Auch bei der Delta-Aktie ist Buffett mit einer kleineren Position investiert. Nachdem die Aktie nun satte 43 % günstiger zu haben ist als vor einem Monat, könnte der Altmeister hier kräftig aufstocken (Stand: 13.03.2020).

Bei E-Commerce-Spezialist Amazon (WKN: 906866) hätte Buffett einiges gutzumachen. Erst Anfang 2019 ließ er sich zu einer kleinen Position hinreißen, wenngleich er stets ein gutes Wort für das Unternehmen von Jeff Bezos übrig hatte. Gut ein Jahr später gibt ihm der Corona-Crash nun eine weitere Chance, um Bezos ein paar Aktien zu einem ähnlich hohen Preis wie damals abzukaufen. Wenn das mal kein gutes Karma ist!

Auch bei der Aktie von Neuzugang Biogen (WKN: 789617) könnte Buffett noch mal nachlegen. Gut möglich, dass er Ende 2019 gerne mehr von dem Biotech-Konzern gekauft hätte. Bei der derzeitigen Marktkapitalisierung von 48 Mrd. US-Dollar könnte Buffett Biogen zweimal komplett übernehmen und hätte noch Trinkgeld übrig.

Ein günstiger Finanztitel darf natürlich auch nicht fehlen. Immerhin besteht Buffetts Portfolio beinahe zur Hälfte aus Finanzdienstleistern (Stand: Ende 2019). Vielleicht holt sich der Altmeister noch einen Schwung Aktien von Klassiker American Express (WKN: 850226) ins Haus. Davon hat er zwar schon einige, der Kursrückgang von rund 37 %, den die Amex-Aktie im letzten Monat hinter sich hat, könnte allerdings verlockend genug für einen Panikkauf sein (Stand: 13.03.2020).

Oder Buffett kauft sich einfach selbst

Es könnte allerdings auch alles ganz anders kommen. Vielleicht kauft Buffett nur eine einzige Aktie: Die von seiner Holding Berkshire Hathaway (WKN: 854075).

Aktienrückkäufe wären keine Sensation. Allein im letzten Quartal 2019 wurden bei Berkshire Hathaway eigene Aktien im Wert von 2,2 Mrd. US-Dollar zurückgekauft.

Gut möglich, dass auch nach dem Corona-Crash nicht viel mehr als das passiert. Warren Buffett ist schließlich beinahe 90 Jahre alt. Jetzt eine große Investmententscheidung treffen, aber dafür in 10, 20 oder 30 Jahren nicht verantwortlich sein? Das würde Warren Buffett gar nicht ähnlich sehen.

Schnäppchen sind für alle da

Wenn einem etwas gefällt, warum nicht mehr davon kaufen? Das kann nicht nur Warren Buffett – das kann jeder!

Nach dieser Logik ist der Corona-Crash kein Beinbruch. Ganz im Gegenteil. Stimmt nach wie vor das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens, ist ein Kurseinbruch oft mehr Chance als Strafe – das wissen alle erfahrenen Investoren.

Viele denken, Schnäppchen zu finden ist die wahre Herausforderung. Aber so lange so absurd hohe Bargeldreserven wie Warren Buffett zu horten dürfte psychologisch um einiges härter sein. Dass er dafür am Ende die wohlverdiente Ernte einfährt, ist nur fair. Hut ab dafür!

