Schmutzige Geheimnisse / Papst Franziskus wird für mehr Transparenz im Umgang mit Missbrauchsfällen gefeiert. Die Entscheidung lohnt einen zweiten Blick. Von Marianne Sperb

Regensburg (ots) - Papst Franziskus zieht einen Schleier über schmutzigenGeheimnissen weg. Seine Direktive ist das starke Signal an Gläubige, Priesterund Opfer, dass Missbrauch in der Kirche nicht auf Pardon hoffen darf. Täter undMitwisser können sich nicht länger verstecken hinter dem Päpstlichen Geheimnis.Selten sind sich Vertreter von Kirchen, Kirchenskeptikern und Opferverbänden inihren Reaktionen so nahe gekommen. Als "epochale Entscheidung" feiert ErzbischofCharles Scicluna, ein Berater des Papstes beim Thema Missbrauch, den Schritt."Durchaus bahnbrechend" nennt sie Magnus Lux von "Wir sind Kirche". Und selbstMatthias Katsch von der Opfervereinigung "Eckiger Tisch" begrüßt die Maßnahme,wenn auch als "überfälligen Schritt". Die Direktive aus Rom lohnt aber einenzweiten Blick. Was im medienwirksamen Beifall untergeht: Bereits seit 2002regelt eine Leitlinie der Deutschen Bischofskonferenz glasklar, dass dieStaatsanwaltschaft Meldung über jeden kirchlichen Missbrauchsfall erhält, derbekannt wird. Das Bistum Regensburg zieht diese Richtlinie nach eigenen Angabenauch strikt durch. Und: Einsicht in kirchliche Personalakten bekommenStaatsanwälte bereits heute, sofern sie mit der gesetzlich erforderlichenrichterlichen Anordnung ausgestattet sind. Kein Zweifel: Die Kirche muss an derSeite der Opfer stehen und alles tun, um Leid zu lindern und neues Leid zuverhindern. Das kann man gar nicht dick genug unterstreichen. Kirchen sind aberauch Arbeitgeber und müssen sorgsam umgehen mit Daten. Mitarbeiter haben - dasdürfte jeder, der selbst Mitarbeiter ist, auch sehr begrüßen - einenRechtsanspruch auf die Vertraulichkeit von persönlichen Informationen. Die#MeToo-Debatte zeigte eindrucksvoll, dass sexueller Missbrauch nicht nur inKirchen vorkommt, wo er allerdings einen ganz besonders schweren Vertrauensbruchdarstellt, sondern in vielen Institutionen, die oft erst spät reagierten odergar selbst Meldung an Ermittler machten. Der Fall eines Priesters im BistumRegensburg verdeutlicht das Dilemma. Ihm wurde 2018 Missbrauch vorgeworfen. DieKirche informierte die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler prüften dieBeschuldigungen und kamen nach sechs Wochen zu dem Ergebnis: Die Aussagen warenunglaubwürdig. Sie stellten die Ermittlungen ein. Der demokratische Rechtsstaatfunktionierte, auch ohne Neuregelung des Vatikans. Eine zweite Sache fällt imApplaus für die Lockerung der strikten Verschwiegenheitspflicht bislang unterden Tisch: Der Papst spricht für die Kirche weltweit. Die Regelungen, die ertrifft, gelten auch in Ländern, in denen Priester verfolgt werden und wo dieWeitergabe ihrer internen Daten an Behörden lebensgefährliche Folgen für siebedeuten könnte. Im Bistum Regensburg wallen jetzt wieder die Erinnerungen anjahrzehntelangen systematischen Missbrauch bei den Domspatzen auf. StrikteGeheimhaltung und ein Netzwerk der Vertuschung ermöglichten das entsetzlicheLeid von Kindern. Nicht das Wohl der Schüler, sondern das Wohl der Kirchezählte. Erst der öffentliche Druck, der Druck von außen machte schließlich dieAufarbeitung möglich. Für die Opfer aus der dunklen Zeit von den 1950er bis indie 1970er, die die Studie zu den Domspatzen von Bernhard Löffler und BernhardFrings aufgearbeitet hat, kommt die Transparenz-Offensive des Papstes zu spät.Aber sie schenkt seinen Worten vom Gipfeltreffen im Vatikan Glaubwürdigkeit: Esgebe keine Entschuldigung für den Missbrauch von Kindern, sagte FranziskusAnfang 2019, und: "Es ist unsere Pflicht, diesem stillen, erstickten Schreigroße Aufmerksamkeit zu schenken." Seine Botschaft ist stark: Kein Pardon mehr.