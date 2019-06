--------------------------------------------------------------Einsatz Hamburg Hafenhttp://ots.de/WTf6J7--------------------------------------------------------------München (ots) -- 45-minütige Dokumentation zeigt exklusive Einblicke in dieArbeit des deutschen Zollamts am Hamburger Hafen- Produziert von doc.station Medienproduktion- Deutsche TV-Premiere am 29. Juni um 21.00 Uhr auf NationalGeographicDie neue Dokumentation "Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier desZolls" begleitet die Zollbeamten am Hamburger Hafen in ihremtäglichen Kampf gegen Drogen-, Waffenschmuggel und die Einführung vonProduktfälschungen. Die dritte lokale Eigenproduktion von NationalGeographic in Deutschland zeigt eindrucksvoll die effizientenMethoden des deutschen Zolls am Hamburger Hafen. Vom Seebegleitschutzbis zur modernsten Containerprüfanlage der Welt gewährt dieDokumentation exklusive Einblicke in die Arbeit des effektivstenZollamts in Deutschland. Mit der von doc.station produziertenDokumentation setzt National Geographic konsequent die globaleStrategie des Senders fort, weltweit vermehrt auch lokalenPremium-Content zu den Themen Wissenschaft, Abenteuer und Forschungzu zeigen. National Geographic präsentiert das 45-minütige One-Off"Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier des Zolls" am 29. Juni um 21.00Uhr.Über "Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier des Zolls"Der Hamburger Hafen ist Umschlagplatz von 140 Millionen Tonnen anGütern, Ziel von 10.000 Seeschiffen pro Jahr und Arbeitgeber von150.000 Menschen. Mehr als zehn Millionen Container durchlaufen dieTerminals jährlich - eine nahezu unkontrollierbare Menge. Im Schutzder Masse versuchen Schmuggler aus aller Welt, Drogen, Waffen undProduktfälschungen über das "Einfallstor nach Europa" einzuschleusen.Es ist die Aufgabe des Zolls, genau das zu verhindern.Bekämpfungsstrategien mit einer Kombination aus intelligenterRisikoanalyse, Einsatz moderner Technik, mobiler Röntgeneinheiten undSonden sowie speziell ausgebildeten Zöllnern sind das Schutzschildgegen den internationalen Schwarzmarkt. Ein Netzwerk aus deutschenSpezialisten in den wichtigsten Häfen der Welt identifiziertGefahrencontainer oft schon, bevor sie ihren Ursprungshafenverlassen. Die Kollegen im Zielhafen Hamburg werden informiert - dieÜberwachung beginnt.Sendetermine:- "Einsatz Hamburg Hafen - Im Visier des Zolls" am 29. Juni um21.00 Uhr auf National Geographic- Im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket,MagentaTV, Unitymedia Horizon sowie Vodafone Select und GigaTVverfügbarPressekontakt:Rosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: National Geographic, übermittelt durch news aktuell