Schmolz + Bickenbach: VR-Präsident wird sich nicht zur Wiederwahl stellen

Luzern (awp) - Beim Spezialstahlhersteller Schmolz + Bickenbach nimmt Verwaltungsratspräsident Edwin Eichler den Hut: Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze werde Eichler sich an der nächsten Generalversammlung Ende April nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen, teilte Schmolz + Bickenbach am Donnerstagabend in einem Communiqué mit.

"Eichler zieht eine positive persönliche Bilanz seiner Zeit im Verwaltungsrat und sieht die anhaltend ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten