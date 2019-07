Schmiert die Aktie von New Age Beverages um 60 % ab?

Bei New Age Beverages (WKN:A2DLUZ) ist nicht alles eitel Sonnenschein. Der Vertriebler von sogenannten „Functional Drinks“ wurde neulich in einem Bericht von Grizzly Research hart angegangen. Dort hieß es, dass die Anleger von New Age Beverages bei der Übernahme der größeren Morinda Holding Ende letzten Jahres hinters Licht geführt wurden.

So hat Morinda angeblich seine Einnahmen in China zu hoch beziffert, sein Geschäft dort wohl in 60 % der Provinzen illegal betrieben und sieht sich mit großem Ärger von der Regierung konfrontiert. Grizzly Research führt auch die schlechte Erfolgsbilanz des CEO von New Age Beverages an, zudem den kostspieligen Lizenzvertrag, den man für die von Bob Marley inspirierte Getränkemarke zahlt, sowie die enttäuschenden jüngsten Finanzdaten. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Aktie zu diesem Zeitpunkt 60 % ihres Wertes verlieren könnte, was den erfreulichen Zuwachs des vergangenen Jahres zunichte machen würde.

Seltsame Situation

New Age Beverages hat im vergangenen Jahr den Aktienwert mehr als verdoppelt. Vor allem, nachdem man im Spätsommer vergangenen Jahres verkündete, eine Linie von CBD-Getränken einzuführen. Investoren, die sich auch für den Wachstumsmarkt Cannabis interessieren, warfen danach einen Blick auf New Age Beverages.

Die Rechtssituation um CBD ist nicht ganz geklärt, aber es ist unbestreitbar, dass Cannabidiol im Trend liegt. New Age Beverages gab letzte Woche bekannt, dass es CBD-Produkte in Hongkong einführt, die erste große internationale Expansion. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine erweiterte Lizenzvereinbarung mit der Familie von Bob Marley an. Die Marken Marley und Docklight sollen die Erschließung neuer Märkte und die Einführung neuer Produkte unterstützen. Unabhängig davon, ob die These von Grizzly Research bei dem Deal mit Morinda stimmt oder nicht, hat Morinda am Ende doch geholfen, neue Vertriebskanäle für die Produktlinien von New Age Beverages in Übersee zu eröffnen.

Der Bericht scheint auf den ersten Blick vernichtend zu sein. Andererseits hat ein Analyst von Compass Point, Rommel Dionsio, Anfang dieses Monats New Age Beverages mit einem Kauf-Rating belegt. Sein Kursziel von 9 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Aktie ihren Wert gegenüber dem aktuellen Niveau verdoppeln kann. Weder die eine noch die andere Seite muss unbedingt recht haben, aber angesichts der Volatilität der Aktie wäre es keine Überraschung, wenn sie erst mehr als die Hälfte ihres Wertes verlieren und Ende des Jahres wieder aufholen würde.

Wir werden ja in den kommenden Quartalen sehen, wer recht hatte. Wenn Grizzly Research beim Thema Morinda recht hat, wird sich das in den kommenden Quartalen bemerkbar machen. Denn entweder es gibt Trouble in China oder nicht. Die Aktie von New Age Beverages wurde nach diesem vernichtenden Bericht zwar riskanter, aber man lässt das nicht einfach so auf sich sitzen. Soll heißen: Mit New Age Beverages wird es einem nie langweilig.

2.000 % mit Wirecard verpasst ... Ist das deine zweite Chance? Ein wenig bekanntes Unternehmen definiert das Thema Payment-Abwicklung neu. Folge: +49 % Umsatzwachstum (2018) und 52 % Marge vor Steuern und Abschreibungen. Die voll integrierte Plattform für E-Commerce, Mobile-Commerce und stationären Handel erreicht bereits über 3 Milliarden Menschen, macht Zahlungen betrugssicherer als je zuvor und zeigt die beste Performance im Wettbewerb. Ein neuer Technologiegigant von morgen?

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel erschien am 28.6.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019