Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub bekommt neue Finanzchefin

MANNHEIM (dpa-AFX) - Dem Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub steht ein Personalwechsel bevor. Die bisherige Finanzchefin Dagmar Steinert verlässt auf eigenen Wunsch das Unternehmen, um eine Aufgabe in einer anderen Firma zu übernehmen, wie Fuchs Petrolub am Dienstag in Mannheim mitteilte. Eine Nachfolgerin für die 57-Jährige sei bereits gefunden: Isabelle Adelt werde ab dem vierten Quartal den Posten übernehmen, hieß es weiter.

Mit der 38-jährigen Managerin verjüngt Fuchs Petrolub seinen Vorstand. Adelt verfüge über hohe Kompetenz im Bereich der Digitalisierung. Sie wechselt den Angaben zufolge von der Darmstädter Schenck Process Holding, wo sie seit 2019 die Bereiche Controlling, Risikomanagement und Investor Relations verantwortet. Davor sei die Managerin unter anderem sieben Jahre für den Technologiekonzern Zeiss in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig gewesen.

Die scheidende Steinert war neun Jahre bei Fuchs Petrolub, als Finanzchefin war sie im Januar 2016 in den Vorstand gerückt und verantwortete dort auch die Bereiche Recht, Investor Relations und Digitalisierung./tav/jha