Schmidt sieht Wachstumschancen für Agrarexporte an den Golf

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sieht gute Wachstumschancen für Lebensmittel-Exporte aus Deutschland in die Golfregion.



Sein Ziel sei, auch kleinen und mittelständischen Anbietern einen Markteinstieg zu ermöglichen, sagte Schmidt am Montag anlässlich eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Drei Viertel der deutschen Agrarexporte gehen in die Europäische Union. Unter den Ländern außerhalb der EU lagen die Emirate mit Ausfuhren im Wert 400 Millionen Euro im Jahr 2015 an elfter Stelle./sam/DP/mis