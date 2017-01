Schmidt hofft auf 75.000 Produkte mit neuem Tierwohllabel

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) will mit seinem geplanten, staatlichen Tierwohllabel an den Erfolg des Biosiegels anknüpfen und strebt eine "breite Marktdurchdringung" an. "Das nationale Biosiegel tragen inzwischen mehr als 75.000 Produkte", sagte Schmidt dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Diese Entwicklung will ich mit dem Tierwohllabel auch erreichen".

Das staatliche Tierwohllabel soll mehrstufig sein. Schmidt will mit Schweinefleisch starten und das Label dann auf Geflügel ausweiten. Landwirte, die teilnehmen wollen, will Schmidt zusammen mit den Ländern finanziell unterstützen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur