Schmerztherapie hat heute viele Optionen (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Loch in den Schädel bohren, um den bösen Geist desKopfschmerzes rauszulassen galt vor über 6.000 Jahren als moderneSchmerztherapie. Glücklicherweise sind wir heute weiter: Schmerzenkönnen mit verschiedenen Therapieansätzen behandelt werden - invielen Fällen auch mit Hilfe von Arzneimitteln. Sinnvoll eingesetzt,helfen sie Patienten bei ihren Leiden. Noch sind die Nebenwirkungenein Problem. Doch Forscher arbeiten bereits daran, sie verträglicherzu machen. Gute Nachrichten für die Patienten.Die Geschichte der Schmerztherapie ist von Fortschritt geprägt:Verwendete man im Mittelalter noch siedendes Öl und Brenneisen gegenSchussverletzungen, kamen später Äther und Lachgas als erträglichereTherapien hinzu. Heute gibt es verschiedene Therapieansätze gegen denSchmerz. Bei leichteren Schmerzen können schon gängige Arzneimittelaus der Selbstmedikation Linderung verschaffen. Für schwere Fällekönnen Ärzte nach sorgfältiger Abwägung auch starke Medikamenteindizieren. Die Therapie chronischer Schmerzen ist aber heutzutageimmer ein Zusammenspiel verschiedener Therapieansätze durch Ärzte,Psychologen und Physiotherapeuten. Ein Bestandteil dieser Therapiekann die medikamentöse Behandlung sein.Ärzte greifen hier als letzten Schritt auf die Wirkstoffgruppe derOpioide zurück. Diese starken Arzneimittel wirken, indem sie sich andie körpereigenen Rezeptoren im zentralen Rückenmark und im Gehirnandocken, und so die Botenstoffe an der Weiterleitung derSchmerzsignale an den Körper hindern. Bei strenger ärztlicherIndikationsstellung lindern Opioide effektiv die dauerhaftenBeschwerden der Patienten. Allerdings ist diese Therapieform mitteils starken Nebenwirkungen und der Gefahr einer Abhängigkeitverbunden. Nutzen und Sinn der Medikation muss bei jedem Patientendeshalb in regelmäßigen Abständen ärztlich überprüft werden. Forschersuchen aktuell nach neuen Wirkstoffen, die ebenso gut, aber besserverträglich wirken.Weitere Informationen finden Sie im BPI-Themendienst "Schmerz".