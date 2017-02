Berlin (ots) -Aus Gründen der Sicherheit, wegen des Beratungsbedarfs oder auslogistischen Gründen darf oder sollte eine ganze Reihe vonArzneimitteln nicht auf dem Postweg an Patienten in Deutschlandverschickt werden. Darauf macht die ABDA - BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände angesichts der politischen Kontroverse umein Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen Medikamentenaufmerksam.Bei einigen Medikamenten ist der Versand grundsätzlich verboten:Das gilt zum Beispiel für die "Pille danach". Sie ist zwar nicht mehrrezeptpflichtig, darf aber trotzdem nicht per Post verschickt werden,da eine unverzügliche Verfügbarkeit im Bedarfsfall und eine für diesichere Einnahme erforderliche Beratung nur durch Apotheken vor Ortgewährleistet werden kann. Thalidomid-haltige Medikamente, für dieein besonderes T-Rezept ausgestellt werden muss, sind ebenfalls perGesetz vom Versandhandel ausgeschlossen. Zudem gibt es Arzneimittel,bei denen der Bezug über Versand zwar erlaubt, aber nicht ratsam ist:Patienten könnten ihre Antibiotika-Rezepte zwar per Post an eineVersandapotheke schicken, doch meist spricht der vom Arzt gefordertesofortige Beginn der Einnahme dagegen, mehrere Tage bis zum Erhaltdes Medikaments abzuwarten.Darüber hinaus rät das Bundesgesundheitsministerium in seinerBekanntmachung vom 18. März 2004 vom Versand bestimmter Medikamenteausdrücklich ab. Als dafür nicht geeignet angesehen werden flüssigeZubereitungen von Zytostatika (Spezialrezepturen beiKrebserkrankungen), radioaktive Arzneimittel und Betäubungsmittel.Letztere sind insbesondere starke Schmerzmittel, die wegen ihresAbhängigkeitspotentials nur auf einem gelben Rezept unter erhöhtenSicherheitsvorkehrungen vom Arzt verordnet werden können. Auch beiArzneimitteln mit sehr kurzer Haltbarkeit rät das Ministerium -abhängig von der Dauer des Transports - vom Versand ab. BeiImpfstoffen, Insulinen und anderen kühl zu haltenden Medikamentenkönnen Transportverzögerungen oder Temperaturabweichungen zum Teilirreparable Schäden hervorrufen.Immer wieder werden zudem Fälle bekannt, in denen Versandhändlerein Rezept zwar beliefern dürften (und müssten), dies aber nichtwollen oder können. Erfahrungsgemäß sind hier ärztlich verordnete,individuell herzustellende Standardrezepturen betroffen. Zuletztdürfen Arzneimittel nicht versendet werden, wenn zu ihrer sicherenAnwendung ein Informations- oder Beratungsbedarf besteht, der nur ineiner persönlichen Information oder Beratung durch einen Apothekererfolgen kann. Wann dies der Fall ist, muss jeder Apotheker imEinzelfall selber beurteilen.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell