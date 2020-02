Schmerzhaft, aber vernünftig! Kommentar von Dominik Bath zur Absage der ITB wegen des Coronavirus'

Berlin (ots) - Kurzform: Gesundheit geht vor. Deswegen ist das Aus derInternationalen Tourismusbörse ITB, die ab Mittwoch in den Messehallenstattfinden sollte, zwar schmerzhaft für die Stadt, aber vernünftig.Die Berliner Wirtschaft sollte sich nach dem ITB-Aus aber auf weitere Folgendurch die Coronavirus-Epidemie einstellen. Einige Berliner Firmen musstenbereits Werke in China schließen, Lieferketten wurden unterbrochen, zudemkriselt China als wichtiger Exportmarkt für die hiesigen Unternehmen. DieBerliner Industrie meldete bereits eine steigende Zahl von Kurzarbeitern. Nebeneiner bedächtigen Unternehmensführung ist deswegen auch entschlossenesKrisenmanagement durch die Politik gefragt. Nur so würden sich wirtschaftlicheAuswirkungen durch das Coronavirus möglicherweise in Grenzen halten.Langform: Gesundheit geht vor. Deswegen ist das Aus der InternationalenTourismusbörse ITB, die ab Mittwoch in den Messehallen stattfinden sollte, zwarschmerzhaft für die Stadt, aber vernünftig. Denn trotz aller vorab getroffenenVorsichtsmaßnahmen hätte angesichts des sich rasch ausbreitenden Coronavirusniemand für die Gesundheit der rund 160.000 Besucher aus aller Welt garantierenkönnen.Für Berlin hat das Aus auch eine wirtschaftliche Komponente: Mehr als 80Millionen Euro hätten die rund 160.000 ITB-Besucher in der Stadt wohlausgegeben. Vor allem Hoteliers und Gastronomen trifft die Absage deswegen hart.Die ökonomische Bedeutung der ITB kann aber angesichts der Bedrohungslage durchdas Coronavirus nur zweitrangig sein. Dass das Branchentreffen im Laufe desJahres nachgeholt werden kann, ist eher unwahrscheinlich. Im dicht getaktetenVeranstaltungskalender der Messe Berlin findet sich kaum noch ein freier Termin,an dem alle Hallen über mehrere Tage verfügbar wären. Ob sich dieTourismusbranche auf einen möglichen Nachholtermin im Spätsommer einlassenwürde, ist auch fraglich. Denn Anfang März 2021 soll turnusmäßig die nächste ITBstattfinden.Die Berliner Wirtschaft sollte sich nach dem ITB-Aus aber ohnehin auf weitereFolgen durch die Coronavirus-Epidemie einstellen. Einige Berliner Firmen musstenbereits Werke in China schließen, Lieferketten wurden unterbrochen, zudemkriselt China als wichtiger Exportmarkt für die hiesigen Unternehmen. DieBerliner Industrie meldete bereits eine steigende Zahl von Kurzarbeitern. Nebeneiner bedächtigen Unternehmensführung ist deswegen auch entschlossenesKrisenmanagement durch die Politik gefragt. Nur so würden sich wirtschaftlicheAuswirkungen durch das Coronavirus möglicherweise in Grenzen halten.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4533848OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell