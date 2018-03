Schmerzfrei gärtnern - Die Aktion Gesunder Rücken weiß, wie's geht (FOTO)

Bremervörde (ots) -Gartenfreunde können den Frühling meist kaum erwarten. Sobald dieTemperaturen nicht mehr unter den Gefrierpunkt sinken, wird dieSaison eröffnet: Es wird gepflanzt, gejätet, geschnitten und gemäht.Für Gartenliebhaber bedeutet die Pflege des eigenen Grüns Entspannungvom stressigen Alltag. Doch häufig währt die Freude über den frischgehegten Garten nicht lange: Es sticht im Rücken, zwickt in derSchulter und spannt im Nacken. Wer sich beim Gärtnern übernimmt undzudem nicht auf das richtige Equipment achtet, riskiert Fehlhaltungenund einseitige Belastungen, die zu Schmerzen führen können. DieAktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. weiß, worauf es beirückenschonender Gartenarbeit ankommt. Gartenwerkzeuge, die sich alsbesonders rückenfreundlich qualifizieren, sind mit dem AGR-Gütesiegel"Geprüft & empfohlen" ausgezeichnet worden, einem Qualitätsmerkmalfür Rückenfreundlichkeit.Fast 8 Millionen Deutsche verbringen mehrmals in der Woche ihreFreizeit mit Gartenarbeit. Ob Blumenbeete, Gemüseanbau oderRasenfläche - ein Garten bedeutet Arbeit. Auch wenn gärtnern an derfrischen Luft vor allem nach Feierabend beim Abschalten hilft und fürEntspannung sorgt, werden Muskeln und Gelenke dabei oftmals starkbeansprucht. Zusätzlich führen ungünstige Körperhaltungen undFehlstellungen zu Verspannungen und Schmerzen. Das Problem:Herkömmliche Gartengeräte sind oft zu schwer und bieten keineindividuellen Einstellungsmöglichkeiten. Wer seinen Rücken währendder Gartenarbeit nicht unnötig belasten möchte, sollte aufAGR-zertifizierte Gartengeräte achten, die sich an die persönlichenBedürfnisse der Nutzer anpassen lassen und ergonomisch gestaltetsind.Rasenpflege ohne RückenschmerzenEin gut gepflegter Rasen lässt Gärtnerherzen höher schlagen. Dochgerade Rasenmähen zählt - zumindest bei größeren Rasenflächen - zuden besonders anstrengenden Arbeiten. Die gekrümmte Körperhaltung undschwere, schlecht gängige Mäher beanspruchen Wirbelsäule und Gelenke.Rückenschonende Rasenmäher dagegen besitzen höhenverstellbare Holme,die eine aufrechte Körperhaltung beim Mähen ermöglichen. Ergonomischgeformte Griffe, die unterschiedliche Positionierungen der Händeerlauben, sorgen zusätzlich für eine gelenkschonende Handhabung. AlleBedienelemente sind außerdem gut zu erreichen, die Mäher lassen sichunkompliziert manövrieren und verfügen über ein geringes Gewicht. DasAGR-Gütesiegel tragen viele Rasenmäher der Serie "Rotak" von Bosch.Oft nutzen Hobbygärtner für den akkuraten Schnitt der Rasenkanten undfür schwer zugängliche Bereiche einen Rasentrimmer. Auch hierzeichnen sich rückenfreundliche Modelle durch eine höhenverstellbareTeleskopstange, ergonomische Handgriffe und unkompliziert zuerreichende Bedienelemente aus. Optional erhältliche Stützräder, eingeringes Gewicht sowie ein drehbarer Rotorkopf erleichtern die Arbeitmit dem Trimmer. AGR-geprüft sind die Rasentrimmer der Serie "ART"von Bosch.Beim Heckenschneiden auf den Rücken achtenAls Grenze zum Nachbarn oder Sichtschutz sind viele Gärten voneiner Hecke umgeben. Diese bietet allerdings nicht nur vielPrivatsphäre, sondern muss auch mehrmals im Jahr gestutzt werden.Gerade "Über-Kopf-Arbeiten" wie das Schneiden mit schwerenHeckenscheren allerdings belasten Rücken und Nacken sehr und führennicht selten zu schmerzhaften Verspannungen. Eine Lösung bietenbeispielsweise AGR-zertifizierte Heckenscheren der Serie AHS vonBosch. Diese wiegen trotz hoher Leistungsfähigkeit nur vier Kilo undschonen dadurch Muskeln und Gelenke. Verschiedene Handhaltungenverhindern zudem einseitige Belastungen. Griffe aus rutschfestemMaterial sorgen für sicheres Arbeiten. Auch bei den Heckenscherensind alle Bedienelemente in jeder Position gut zu erreichen. Eineoptimale Schwerpunktlage ermöglicht eine waagerechte Position derScheren beim Halten am vorderen Griff.Weitere Informationen unter www.agr-ev.de/garten.Tipps für rückenfreundliches GärtnernZusätzlich zum Einsatz von rückenfreundlichen Gartengeräten helfenfolgende Tipps der Aktion Gesunder Rücken dabei, Verspannungen undSchmerzen nach der Gartenarbeit zu verhindern:1. Nicht übertreiben: Gerade zu Beginn der Saison überschätzeneinige ihre Kräfte und stürzen sich bis zur Erschöpfung in dieArbeit. Lassen Sie es ruhig angehen und gönnen Sie sich Pausen. IhrRücken wird es Ihnen danken.2. Auf's Gewicht achten: Befüllen Sie Eimer mit Erde oderGrünschnitt nicht zu schwer. Nutzen Sie zum Transport eine Schubkarreund tragen Sie schwere Gegenstände so nah wie möglich am Körper. Dasentlastet den Rücken.3. Richtig bücken: Wer beim Bücken in die Knie geht und den Rückengerade hält, kann Rückenschmerzen vorbeugen.4. Auf die Haltung kommt es an: Achten Sie beim Gärtnern stets aufeine aufrechte Haltung. Eine dauerhaft gekrümmte Position ist einerder Hauptauslöser für Rückenbeschwerden.Über die AGRSeit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken derPrävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. WichtigerTeil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels "Geprüft &empfohlen", mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenständeausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen zumGütesiegel gibt es unter www.ruecken-produkte.deKurz & bündigHobbygärtner können den Beginn der Gartensaison kaum erwarten.Mähen, schneiden, pflanzen und jäten können den Rücken jedoch starkbelasten und zu schmerzhaften Verspannungen führen. Mit dem richtigenWerkzeug allerdings lassen sich Rückenbeschwerden vorbeugen. DieAktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. weiß, worauf es ankommt. WeitereInformationen unter www.agr-ev.de/garten.