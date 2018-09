"Schmerz, lass nach!": ZDF-"37°"-Doku begleitet Menschen mit chronischen Schmerzen (FOTO)

Mainz (ots) -Sie geben die Hoffnung auf ein schmerzfreies Leben nicht auf, auchwenn die Schmerzen sie oft schon jahrelang begleiten. Etwa 15Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen.Die "37°"-Dokumentation "Schmerz, lass nach! Wenn das Leben zur Qualwird" zeigt am Dienstag, 2. Oktober 2018, 22.15 Uhr, dieLebenssituation dreier Betroffener. Wie gehen sie mit der dauerhaftenBelastung um? Wie hat sich ihr Leben verändert? Und welche Wegefinden sie, um den Schmerz zu akzeptieren und mit ihm zu leben?Früher war Susanne eine Powerfrau. Vollzeitstelle und Haushaltschaffte die 42-jährige Leipzigerin ohne Probleme. Doch die DiagnoseMorbus Sudeck, eine schmerzhafte Weichteil- und Knochenveränderung,hat vor fünf Jahren ihr Leben und das ihrer Familie völlig verändert:Jobverlust, Wohnungswechsel, soziale Isolation.Auch die 53-jährige Martina musste aufgrund einer chronischenSchmerzerkrankung ihre Arbeit aufgeben und verlor viele Freunde. Inihrer inzwischen zwanzigjährigen Leidenszeit gab es einigeTiefpunkte. In ihrer schlimmsten Krise dachte sie sogar einmal daran,sich das Leben zu nehmen. Nur langsam findet sie einen Weg, mit ihrenSchmerzen umzugehen und sie als Teil ihres Lebens zu akzeptieren.Heute leitet die Berlinerin eine Selbsthilfegruppe, um andere mitihrer Erfahrung zu unterstützen."Sie hat mir mein Leben gerettet", sagt Selim über seine FreundinGökcen, die mit ihm den Kampf gegen den Morbus Bechterew aufgenommenhat. Selim ist 34 Jahre alt, als er unerträgliche Schmerzen imNacken, in den Schultern und im Rücken bekommt. Der Arzt bescheinigtihm die körperliche Verfassung eines 90-Jährigen. Ein Schock für denbegeisterten Sportler, der das nicht hinnehmen möchte. Innerhalbweniger Monate krempelt Selim zusammen mit seiner Freundin sein Lebenvöllig um. Er ernährt sich anders, beginnt mit Yoga und leichtengymnastischen Bewegungen. Sein Ziel ist es, die Schmerzen zureduzieren und sich von der Krankheit nicht in die Knie zwingen zulassen.Die "37°"-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in derZDFmediathek zur Verfügung.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell