"Schmerz lass nach": 3sat zeigt Doku über neue Wege der Schmerzbehandlung (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 22. August 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungKreuz-, Kopf- und Gliederschmerzen: für Millionen Menschen einDauerzustand. Chronische Schmerzen sind jedoch nicht bloß einSymptom, sondern die Krankheit selbst. Und die ist behandelbar. DieDokumentation "Schmerz lass nach - Neue Wege der Behandlung" von KurtLangbein und Stefan Wolner am Mittwoch, 22. August 2018, 20.15 Uhr,erzählt vom Leidensweg der Patientinnen und Patienten und zeigt neueForschungsergebnisse sowie wirksame Behandlungsansätze.Wie in einen Nussknacker gezwängt fühlt sich Brigitte GrischanysKopf an, wenn sie einen Migräneanfall hat. Nach mehrerenBandscheibenvorfällen spürt es Franz Jordan nach jeder falschenBewegung im Kreuz. Und Gerhard Kauder lassen die Schrauben und Stäbe,mit denen seine Wirbelsäule stabilisiert wurde, nicht mehr schlafen.Knapp 40 Prozent der Bevölkerung klagen über wiederkehrendeBeschwerden im Nacken oder Rücken, der Kopf tut etwa jedem Zweitenregelmäßig weh. Der Dauerschmerz verringert nicht nur dieLebensqualität, er verkürzt auch die Lebensdauer. Obwohl dieWissenschaft immer besser versteht, dass Schmerzen mehr sind als dieAntwort des Körpers auf einen Reiz, bekommen die meisten Menschen,die mit chronischen Schmerzen kämpfen, noch nicht die richtigeBehandlung. Denn: Für eine wirksame Therapie gegen chronischeSchmerzen braucht es mehr als Tabletten und chirurgische Eingriffe.Die Dokumentation "Schmerz lass nach - Neue Wege der Behandlung"erzählt vom Schicksal einiger Schmerzpatientinnen und -patienten,stellt neue Forschungsergebnisse vor und zeigt, wie Schmerzpatientendank neuer Behandlungsmethoden lernen, mit ihrem Leiden umzugehen.