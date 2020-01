"Schmecken und Entdecken" / Grüne Woche wird grüner mit Food-Startups aus NL (FOTO)

Berlin (ots) - Neben den Käsewürfeln von Frau Antje finden die Besucher derGrünen Woche in diesem Jahr auch vegetarische Kebabs, Burger mit Meeresalgenoder Krusli aus geretteten Lebensmitteln aus den Niederlanden in Halle 18. AufInitiative von Drs. Jochem Wolthuis, Foodbeauftragter Deutschland Oost NL imRahmen des Exportstimulationsprogramms GO4EXPORT, nehmen erstmalig neunniederländische Food-Startups an der Messe teil, die sich mit ihren sehroriginellen Produkten auf nachhaltige Kreislauflandwirtschaft sowie vegetarischeund vegane Produkte fokussieren.Die Grüne Woche in Berlin ist die größte Agrar- und Lebensmittelmesse der Weltund Treffpunkt von über 80 Agrarministern aus aller Welt, darunter dieniederländische Agrarministerin Carola Schouten. Die Messe findet vom 17. bis26. Januar 2020 statt und wird voraussichtlich rund 400.000 Besucher,insbesondere Verbraucher, anziehen. Auf dieser Messe glänzen die Niederlandeseit vielen Jahrzehnten mit Tulpen, Tomaten, Obst, Fleisch und Käse von FrauAntje. "Es ist großartig, dass nun auch engagierte Food-Startups imHollandpavillon (Halle 18) die Messebesucher mit ihren neuen Produktenbegeistern möchten. Es sind vegetarische und vegane Produkte, inspiriert durchdie Kreislauflandwirtschaft. Damit unterstreichen wir auch, dass wir bei derInnovation von Lebensmitteln an der Spitze stehen. Dies sind Startups mit einemsehr innovativen und originellen Sortiment. Jedes Unternehmen hat originelleLösungen für die Lebensmittelherausforderungen der Zukunft gefunden und durchihre gemeinsame Präsenz in Berlin bilden sie eine sehr starke, markanteKombination", so erklärt Jochem Wolthuis.Für Startups ist die Grüne Woche ein möglicher Schritt für die Einführung aufden deutschen Markt, meint Wolthuis. "Man kommt nicht unbedingt für direkteGeschäftskontakte. Aber sie lassen die Messebesucher, Verbraucher, ihre neuenProdukte probieren und erhalten direktes Feedback. Das ist wertvoll für dieAufstellung ihrer internationalen Strategie für diese neuen Unternehmen. " DieGrüne Woche sei der Beginn der gemeinsamen Lernkurve für Startups. "Wir arbeitenzusammen und teilen unsere Erfahrungen. Wir helfen uns auch gegenseitig, indemwir gemeinsam kommunizieren, dass Sie mit diesen Produkten in ihre Gesundheitund ein besseres Klima investieren. Es ist mehr als ein neuer Food-Trend, esgeht um nichts weniger als eine Veränderung unserer Esskultur. Wir zeigen, dassder Wandel möglich ist."Deutschland wichtiger Markt für die Niederlande"Deutschland ist allein schon aufgrund seiner Größe ein äußerst interessanterMarkt für niederländische Innovationen. Darüber hinaus legen die deutschenVerbraucher viel Wert auf die Herkunft und Nachhaltigkeit des Produkts", soWolthuis. Deutschland gehört laut Angaben von ProVeg zu den Top 6 Ländern mitden meisten Vegetariern weltweit. Dies spiegelt sich nicht nur in speziellenSupermarktketten mit biologischen und veganen Produkten wider. Das vegetarischeund vegane Regal ist in den letzten Jahren auch in den konventiollenSupermärkten und Discountern sehr stark gewachsen.Überblick der Firmen in Hollandpavillon Halle 18Die Startups wurden zusammen mit dem GO4EXPORT-Partner Food Valley, dem ProteinCluster und StartLife ausgewählt. Die niederländischen Startups sind abwechselndzu zweit in der Holland-Halle (Nr18) der Grünen Woche.Banabar: Riegel aus Bananen und NüssenBeefyGreen: Vegane Fleischchips und der vegane Mini-Austernburger.Evolution Meats: Vegetarischer Kebab und geschnittener Kebab Weltrekordhalter!Vega Kebab essen!)Ewoodz: Rotierende Wurmschale zur Herstellung einer eigenen Blumenerde.Freggies: Freggies sind pflanzliche Fingerfood- und Faser-Snacks mitSemmelbröseln aus pflanzlichen Abfällen und gebackenem GemüseInnogusto: Eine Auswahl an schmackhaften Gerichten auf kulinarischer Ebene, dieauf Fleischersatz basierenIncr-Edible: Nachhaltige Superfood-Produkte aus Reis und AbfallKrusli: KRUSLI wird aus gerettenen Lebensmitteln hergestellt. Zum Beispielgebrochene Nüsse, "zu" kleine Samen, Dinkelkleie, Bierbrühe und "krummes" Gemüseund Obst.Umameats: Umaburger mit MeeresalgenPressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Drs. Jochem WolthuisAgrar- und Lebensmittelbeauftragter der östlichen Niederlanden fürZusammenarbeit DeutschlandHandy: +31 6 16 290 395Email: jochem.wolthuis@oostnl.nlProfil:https://go4export.nl/nl/diensten/agrofood-makelaar-jochem-wolthuisAdresse: Oost NL, Laan van Malkenschoten 40,7301 BG Apeldoorn, +31(0)88 667 01 00, www.oostnl.nlWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140339/4492176OTS: Oost NLOriginal-Content von: Oost NL, übermittelt durch news aktuell