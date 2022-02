Schmalenbach-Tagung 2022: Zukunft der Finanzfunktion / 31. März 2022 / schmalenbach-tagung.de

Köln (ots) -Wir blicken neugierig auf die Schmalenbach-Tagung 2022: Wie wird die Finanzfunktion der Zukunft aussehen?Basierend auf der Erfahrung und dem Austausch unter Finanzvorständen führender globaler Unternehmen sowie neuen Erkenntnissen aus der Forschung wurden Entwicklungstendenzen für die Zukunft der Finanzfunktion formuliert. Die bewusste Beschäftigung mit der Zukunft dient nicht nur als Inspiration, sondern hilft auch den Entscheidungstragenden, klare Ziele für ihre Entwicklung festzulegen. 5 Thesen der Programmkommission - Dr. Alan Hippe/CFO und CIO von Roche und Prof. Dr. Bernhard Pellens/Ruhr-Universität Bochum - bieten Denkanstöße und laden zu kontroversen Diskussionen ein:These 1: Custodian of performanceDie Finanzfunktion ist der "Custodian of performance". Sie nimmt eine übergeordnete Rolle ein, steuert auf Unternehmensebene die Performance und unterstützt die Organisationen beim effizienten Einsatz von Ressourcen.These 2: Hybrid finance functionDie Finanzfunktion wird eine schlanke, hybride Unternehmensfunktion - eine Symbiose aus Finanzspezialist:innen und dem digitalen Ökosystem - mit Mitarbeitenden, die sich auf Aktivitäten mit hohem Wertbeitrag fokussieren.These 3: Organization as a living systemDie Unternehmensstruktur wird sich durch einen systematischen Abbau von Silos, die Reduzierung von Hierarchien und einer durchgängigen Optimierung und Digitalisierung von Prozessen zu einem flexiblen und dynamischen Netzwerk wandeln.These 4: Responsibilities beyond coreDie Finanzfunktion wird ihren Zuständigkeitsbereich erweitern, sich aktiv mit Stakeholdergruppen auseinandersetzen, neue Geschäftsmodelle etablieren, die Technologieagenda vorantreiben sowie die Umsetzung von ESG Strategien verantworten.These 5: Advanced capabilitiesDie Karrierewege in der Finanzfunktion werden vielfältiger, weniger vorbestimmt und vorhersehbar. Übertragbare Fähigkeiten und selbstgesteuerte Weiterbildung werden die wesentliche Grundlage für eine neue persönliche Entwicklung bilden.Diese spannenden Thesen werden am 31. März 2022 im Rahmen der Schmalenbach-Tagung 2022 diskutiert. Darüber hinaus werden Ergebnisse einer Befragung zur Zukunft der Finanzfunktion präsentiert. https://schmalenbach-tagung.de/Pressekontakt:Dr. Simone BenderSchmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.Bunzlauer Str. 1 / 50858 Köln / T +49 2234 48 00 97sg@schmalenbach.org / www.schmalenbach.orgOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell