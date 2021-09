Schmalenbach IMPULSE: Will etwas in Bewegung setzen / Das neue digitale Dialogformat der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. ist online / schmalenbach-impulse.de

Köln (ots) -Der lebendige Austausch zwischen betriebswirtschaftlicher Wissenschaft und Praxis zu aktuellen Themen ist ab jetzt für alle Interessierten jederzeit zugänglich. Der seit vielen Jahren in der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. gepflegte Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis setzt Impulse. Diese Impulse bündeln wir nun und lassen zielgerichtet eine interessierte Öffentlichkeit daran teilhaben. Schmalenbach IMPULSE ist online.Der seit vielen Jahren in der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. gepflegte Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis setzt Impulse. Diese Impulse möchten wir bündeln und zielgerichtet eine interessierte Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Schmalenbach IMPULSE ist online.Das digitale Dialogformat bietet betriebswirtschaftlichen Inhalten eine Plattform, die wissenschaftlichen Anspruch mit praktischer Verwertbarkeit verbinden. Analysen, Debattenbeiträge, Forschungsimpulse, Interviews, Portraits und aktuelle Meldungen setzen Impulse für kritische Rückkopplungen sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft."So können wir gemeinsam bessere Lösungen für die sich rasant transformierende Wirtschaft finden" so Sureth-Sloane, Vizepräsidentin der Schmalenbach-Gesellschaft.Ob Textbeitrag, Video oder Podcast - verschiedene Formate werden unterschiedlichen Ansprüchen gerecht. Schmalenbach IMPULSE richtet sich an Praktiker:innen und Wissenschaftler:innen, die in betriebswirtschaftliche Themen in unterschiedlicher Tiefe eintauchen möchten. Kurze Stellungnahmen und Zusammenfassungen bieten einen schnellen Einblick in aktuelle Diskurse und Meinungen aus Wissenschaft und Praxis sowie in jüngste praxisrelevante Forschungsergebnisse. Neugierig auf mehr? Weitergehende Diskussionen, Analysen oder Literaturhinweise werden einem wissenschaftlichen Anspruch gerecht. Alle Beiträge durchlaufen einen Qualitäts-Check - Originalität und Relevanz aus wissenschaftlicher und anwendungsorientierter Sicht sind unerlässlich. Dabei erwarten den Leser:innen publizistische Klarheit und eine nutzerorientierte Form der Darstellung - alles Open Access.Pressekontakt:Schmalenbach IMPULSERedaktionsbüroBunzlauer Str. 150858 KölnT +49 2234 480097F +49 2234 480005redaktion@schmalenbach-impulse.dewww.schmalenbach-impulse.deOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell