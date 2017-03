Schlussveranstaltung des 19. Habano Festival mit Musik, Glamour und dem exklusivsten Montecristo-Star

Havanna (ots/PRNewswire) -- Vorstellung der Línea 1935 im Rahmen der Veranstaltung. AraMalikian verzaubert Abendgala mit Musik und künstlerischerVirtuosität- Traditionelle Humidor-Auktion erzielt 1.265.000 EuroDas größte Event der Habano-Tabakkultur ist zu Ende gegangen. DieAbendgala lieferte den krönenden Abschluss mit der Präsentation derLínea 1935, die hochwertigste Premium-Produktlinie der Marke. DieGäste auf der Abendveranstaltung konnten die drei Vitolas der neuenLínea 1935 verkosten: Maltés (53 x 153 mm) und Dumas (49 x 130 mm),während Leyenda (55 x 165 mmm) in Form der Montecristo 80 Aniversarioangeboten wird.Die Pressemitteilung im Multimediaformat finden Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8056751-montecristo-star-habano-festival/Die Habanos in dieser neuen Produktlinie sind vollständig von Handgefertigte Longfiller (Totalmente a mano con Tripa Larga). Dabeiwerden die verschiedensten exquisiten Einlageblätter, Umblätter undDeckblätter von den Grasebenen des Vuelta Abajo* (Pinar del Río*)verarbeitet. Línea 1935 bietet zum ersten Mal in der Geschichte derMarke Montecristo eine Full-Strength-Geschmacksmischung.Für Unterhaltung sorgten die Latin-Grammy-Gewinnerin Haila, DavidTorrens und das Ballet de Litz Alfonso, eine der renommiertesteninternationalen Tanztruppen aus Kuba. Der Geiger Ara Malikian undseine Band setzten den Schlusspunkt unter das Unterhaltungsprogramm.Das Festival schloss mit der traditionellen Humidor-Auktion.Versteigert wurde ein exquisiter befeuchteter Zigarrenbehälter derMarke Bolivar. Die Versteigerung von sieben Posten erzielte 1.265.000Euro, die komplett dem kubanischen Gesundheitssystem zugute kommen.Die Preisverleihung der 2016 Habano Awards war ein weiteresHighlight. Gordon Mott, Journalist und freier Autor für das MagazinCigar Aficionado, war Preisträger in der Kategorie Kommunikation.Edward Sahakian siegte in der Kategorie Business, während JosefaAcosta Ramos die Kategorie Produktion für sich entschied.Puro Tabaco (Chile) mit seinem Vertreter Felipe Rojas wurdeeinstimmig zum Sieger der XVI. Ausgabe des InternationalenHabanosommelier-Wettbewerbs gekürt. Slavomir Marek Bielicki(Großbritannien) und Krystian Hordejuk (Vereinigte Arabische Emirate)belegten den zweiten bzw. dritten Platz.Mit mehr als 2.000 Teilnehmern aus über 50 Ländern war die 19.Ausgabe der Feier des weltbesten Tabaks ein Meilenstein.Izaskun Martínez (Tel.: +53-521-243-89) oder Cristina Andreu(Tel.: +34-609-46-44-05).(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/474720/Montecristo.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8056751-montecristo-star-habano-festival/Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuell