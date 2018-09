Schlussbericht SMM 2018: Maritime Branche zeigt Stärke und Innovationskraft (FOTO)

Hamburg (ots) -Am heutigen Freitag endet die SMM 2018. Sie brachte rund 50.000Fachbesucher aus mehr als 120 Ländern zusammen und unterstrich damiteinmal mehr ihre Rolle als Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft.Die Schwerpunkte der Veranstaltung unter dem Motto "Trends in SMMartShipping" waren die Themen Digitalisierung und Green Shipping. Mitinsgesamt 2.289 Ausstellern aus 69 Nationen und fünf begleitendenFachkonferenzen erfüllte die SMM die hohen Erwartungen der Brancheund setzte Maßstäbe in Sachen Internationalität und Innovation.13 Hallen mit insgesamt 93.000 m2 Ausstellungsfläche: Die SMM hatihre Position als größte und bedeutendste Messe der globalenmaritimen Industrie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. BerndAufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe undCongress GmbH, blickt sehr zufrieden auf die viertägige Veranstaltungzurück: "Die SMM 2018 war ein voller Erfolg - nicht nur für uns alsVeranstalter, sondern vor allem für die Aussteller und Besucher. Wirhaben in diesem Jahr wieder das Who Is Who der maritimen Welt inunseren Messehallen versammelt und es hat sich erneut gezeigt, dassdie persönliche Begegnung von wichtigen Branchenakteuren durch nichtszu ersetzen ist. Es ist uns gelungen, die wichtigen Themen zuadressieren und damit Impulse für die Zukunft zu setzen." Hocherfreut zeigt sich Aufderheide auch über den Besuch von Kitack Lim,Generalsekretär der International Maritime Organization (IMO) auf derSMM. Lim war bei der feierlichen Eröffnung der SMM im HamburgerRathaus, bei der Eröffnungs-Pressekonferenz und bei einerFachkonferenz als Redner zu Gast und sprach über die umweltpolitischeAgenda der IMO.Begrüßt wurden zur SMM 2018 zudem 15 Wirtschafts- und 12Politische Delegationen aus dem In- und Ausland.Digitale Revolution wird zur maritimen RealitätDas Motto der SMM "Trends in SMMart Shipping" hatten dieMesseverantwortlichen nicht zufällig gewählt: Digitalisierung istneben Umweltschutz ein zentraler Treiber der Branche. Das zeigte sichauch an den Ständen, die häufig mit Touchscreens, Simulatoren undVirtual Reality-Brillen versehen waren und damit innovativeTechniklösungen erlebbar machten. "In diesem Jahr konnte man richtigsehen, dass die digitale Transformation den maritimen Sektor erreichthat. Die SMM ist ein großartiger Ort, um sich damit zu befassen",sagt Frank Coles, Präsident der Transas Group, die zu Wärtsilägehört. Das sehen auch andere Aussteller so: "Da die digitaleRevolution zur maritimen Realität wird, hat sich die SMM 2018 als dieideale Gelegenheit erwiesen, das dynamische Positionierungssystem(DP) Ability Marine Pilot Control als Teil der Entwicklung hin zurautonomen Schifffahrt einzuführen", erklärt Mikko Lepistö, SeniorVice President von ABB Marine & Ports, PG Digital Solutions. "Alleunsere Hauptkunden sind hier, und die Organisatoren der SMM habenunermüdlich mit unserem Team zusammengearbeitet."Maritime Welt zu Gast in HamburgDie SMM bildet die gesamte Wertschöpfungskette der maritimenIndustrie ab: Es ließen sich vom Schmierölfilter des SpezialistenBollfilter über das Signalhorn von Zöllner bis zum Radarsystem vonFuruno und den Schiffsmotor des Weltmarktführers MAN Energy Solutionsdie unterschiedlichsten Exponate in Augenschein nehmen. Die rund50.000 Besucher wurden über spezielle Themenrouten zu denentsprechenden Ausstellern geleitet - darunter die neue Cruise &Ferry Route. Besonderes Interesse genoss in diesem Jahr dasGeschäftsfeld Interieur, bei dem es etwa um die Innenausstattung vonKabinen auf Kreuzfahrtschiffen ging: "Hier zu sein ist für uns sehrwertvoll. Wir hatten eine Vielzahl interessanter Gespräche mitPartnern aus aller Welt", berichtet Thomas Töpfer, CEO von Rheinhold& Mahla.Neue Kontakte, neue Produkte, neue StrategienBesonders das Networking ist es, was Aussteller und Fachbesucherder SMM gleichermaßen schätzen: "Für uns ist die Messe ein Muss, weilman hier alle zwei Jahre weltweit alle Partner und Kunden an einemOrt hat", sagt Jan-Christoph Lötzsch, Director After Sales & Servicebei Raytheon Anschütz.Neue Produkte, neue Personen, neue Strategien - die SMM war auch2018 wieder die Plattform zur Präsentation von Weltneuheiten undGeschäftsabschlüssen. "Rolls-Royce Power Systems ist mit seinerKernmarke MTU massiv in Vorwärtsbewegung: Vom Motorenhersteller hinzum integrierten Lösungsanbieter. Als Leitmesse der maritimenWirtschaft ist die SMM die optimale Plattform, um das zu zeigen",sagt der Vorstandsvorsitzende Andreas Schell.Innovationen standen auch bei Siemens im Fokus. "Die SMM ist füruns immer ein Stimmungsbarometer, um Trends und Marktthemenaufzugreifen", sagt Matthias Schulze, Executive Vice President Marinebei Siemens. Alfa Laval präsentierte auf der SMM seinen Kundenerstmals ein besonders leistungsstarkesBallastwassermanagementsystem. "Die Kunden interessierten sichbesonders für Produkte, die sich mit den neuen Umweltauflagenbeschäftigen", berichtete Klaus Maak, Divisional Manager MarineMidEuropa.Wie jedes Mal wurden auf der SMM gute Geschäfte gemacht.Beispielsweise vermeldete GEA einen Auftrag für seine innovativeindustrielle Kühl-Technologie, der vom Kreuzfahrtunternehmen P&OCruises kam. Auch weitere Aussteller freuten sich über wichtigeGeschäftsabschlüsse. So gab die Klassifikationsgesellschaft DNV GLbekannt, den Neubau eines 2750-TEU-Frachters für die chinesischeWerft Huangpu-Wenchong (HPWS) zu begleiten und zu klassifizieren undder Schiffspropellerspezialist MMG nutzte die SMM zur Auslieferungdes weltweit größten Propellers für ein Containerschiff.Premieren geglücktViel Aufmerksamkeit erregte die "Maritime 3D-Printing Show Area",die erstmals auf einer maritimen Messe veranstaltet wurde. "Das Thema3D-Druck zieht, die Gespräche laufen sehr gut", lautet die Bilanz vonLina Harms vom Maritimen Cluster Norddeutschland, das Partner der SMMwar. Begleitet wurde die SMM erneut von hochkarätig besetztenFachkonferenzen, die Themenfelder wie Digitalisierung (MaritimeFuture Summit), Umweltschutz (Global Marine Environmental Congress),Meeresforschung (Offshore Dialogue) sowie Sicherheit und Verteidigung(Maritime Security & Defence) kompetent abdeckten und mit über 500Teilnehmern sehr gut besucht wurden. Premiere auf der SMM 2018feierte das TradeWinds Shipowners Forum, das mit einem vielseitigenProgramm und einer Reihe von namhaften Referenten aufwartete. DerBedarf an Talenten in der maritimen Wirtschaft ist groß. Dem wurdemit dem Maritime Career Market (MCM) als Plattform für Jobsuche,Karriere und Weiterbildung Rechnung getragen. Einen erfolgreichenEinstand feierte dort das Karriereforum mit Vorträgen zu maritimenBerufsbildern und Karrieretipps.Maritime Industrie zeigt sich optimistischInsgesamt hat sich die Stimmung gegenüber dem Jahr 2016, dasstärker von der Schifffahrtskrise geprägt war, deutlich aufgehellt:Nach vier Tagen SMM resümiert etwa Trond Rolstad Paulsen, SalesManager Sensing & Digital Solutions beim norwegischenTechnologie-Unternehmen Kongsberg: "Unser Stand war schon amEröffnungstag sehr gut besucht. Ich habe den Eindruck, dass die Leutepositiv gestimmt sind und investieren wollen." Bernard Meyer,Seniorchef der Meyer Werft, einem der weltweit führendenKreuzfahrtschiffbauer, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: "Es warwieder eine hervorragende Show der maritimen Industrie." Es fälltauf, dass die wirtschaftliche Situation in der Branche deutlichpositiver beurteilt wird als in den letzten Jahren.Die nächste SMM findet vom 8. bis 11. September 2020 in Hamburgstatt.