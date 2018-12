Schlussakt für den Steinkohlebergbau in Deutschland

BOTTROP (dpa-AFX) - In Deutschland wird am Freitag der Steinkohlebergbau endgültig eingestellt.



Bei der Schlussveranstaltung am Nachmittag (16.00 Uhr) auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop werden Bergleute das symbolisch letzte Stück Kohle an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. Prosper-Haniel im nördlichen Ruhrgebiet ist die letzte noch nicht geschlossene Schachtanlage in Deutschland. Mit dem Aus für den Kohleabbau gehen rund 200 Jahre Industriegeschichte zu Ende.

Das Ende der Steinkohleförderung war 2007 zwischen der Bundesregierung, den Kohleländern Nordrhein-Westfalen und Saarland sowie der Bergbaugewerkschaft IG BCE vereinbart worden. Rund 33 000 Bergleute und andere Mitarbeiter waren damals auf den Zechen beschäftigt. Jetzt sind es noch rund 3500. Großzügige Vorruhestandsregelungen sorgten dafür, dass es keine Entlassungen beim Personalabbau gab./hff/DP/nas