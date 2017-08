Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD berichtet am Donnerstag ab 9.00 Uhr umfassendvom letzten Tag der Transferperiode aus Deutschland, England, Italienund Österreich- Unter anderem mit den Studiogästen Reiner Calmund, Dirk Dufner,Robin Dutt, Thomas Eichin und Rafael Buschmann- Sky Sport News HD ist im Free-TV und im Livestream aufskysport.de für jedermann frei empfangbarEin heißer Sommer neigt sich seinem Ende entgegen. Über eine halbeMilliarde Euro an Ablösesummen gaben alleine die Vereine derBundesliga in den vergangenen Wochen aus und lagen damit noch weitunter dem Transfervolumen anderer Ligen. Was mit der Posse um AnthonyModeste begann, im "Transferwahnsinn" um Neymar seinen Höhepunkt fandund zuletzt im Theater um Ousmane Dembélé auch ganzFußball-Deutschland beschäftigte, erreicht am "Deadline Day", demletzten Tag der Transferperiode, sein großes Finale. Noch immer sindnicht alle Fragen beantwortet: Verlässt Nationalspieler BenediktHöwedes nach 16 Jahren den FC Schalke? Wechselt Kevin Kampl vonLeverkusen nach Leipzig? Folgt noch ein weiterer Transfer jenseitsder 100-Millionen-Marke?Antworten auf alle Fragen gibt es am Donnerstag auf Sky Sport NewsHD. Deutschlands einziger 24-Stunden-Nachrichtensender berichtet am"Deadline Day" topaktuell und umfassend vom letzten Tag vorSchließung des Transferfensters in Deutschland, Österreich und deneuropäischen Top-Ligen. In der Bundesliga und 2. Bundesliga müssenalle Spieler, die vor der Winterpause noch eingesetzt werden sollen,bis 18.00 Uhr verpflichtet sein. Später am Abend endet dieTransferperiode dann auch in Italien und England.Am "Deadline Day" erstrahlt Sky Sport News HD ab 9.00 Uhr morgenswieder in Gelb und berichtet bis Sendeschluss von allen Bewegungenauf dem nationalen und internationalen Transfermarkt. Die Reportervon Sky Sport News HD sind überall vor Ort, wo die wichtigenTransfer-Entscheidungen fallen, unter anderem in München, Dortmundund Hamburg. Außerdem bleiben die Zuschauer durch Schalten nachEngland, Italien und Österreich auch international immer bestensinformiert.Sky Experte Reiner Calmund, Dirk Dufner, Robin Dutt, Thomas Eichinund "Football Leaks"-Autor Rafael Buschmann Gäste im StudioHochkarätige Gäste analysieren die Transfers der Vereine undordnen alle Informationen sowie aktuelle Gerüchte kompetent ein.Unter anderem ist Sky Experte Reiner Calmund im Studio, der dieZuschauer an seiner Erfahrung aus jahrelanger Arbeit alsBundesliga-Manager teilhaben lässt.Darüber hinaus sind der Spielerberater und ehemaligeBundesliga-Manager Dirk Dufner sowie die ehemaligenBundesliga-Manager Robin Dutt und Thomas Eichin Gäste im Studio.Ebenfalls zu Gast ist Rafael Buschmann, Spiegel-Reporter und Autorvon "Football Leaks - die schmutzigen Geschäfte im Profifußball".Neben dem tagesaktuellen Geschehen wird Sky Sport News HD mit denGästen auch über übergeordnete Themen wie die diskutierte frühereSchließung des Transferfensters, die Möglichkeit einer Deckelung vonAblösesummen, den wachsenden Einfluss von Spielerberatern und dieTransfers immer jüngerer Talente sprechen.Der "Deadline Day" onlineAuch auf skysport.de können sich Fußballfans in regelmäßigenTransfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerteinformieren. Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal auch einfrei empfangbarer Livestream von Sky Sport News HD zur Verfügung.Auch auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reportervon Sky Sport News HD unter dem Hashtag #SkyTransfer von denaktuellen Abschlüssen und Gerüchten.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Auf skysport.de steht zudemein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell