"Schluss mit schmutzig, Frau Merkel!" - Emnid-Umfrage: Mehrheit der Deutschen für Verkaufsstopp zu viel Stickoxid ausstoßender Diesel-Neuwagen und für Sofortmaßnahmen der Bundesregierung

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Anlässlich der Befragung von Kanzlerin AngelaMerkel vor dem Diesel-Untersuchungsausschuss des Bundestagsdemonstrierten Aktivisten vom Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND) heute im Berliner Regierungsviertel für saubereLuft in Städten und Kommunen. Auf ihrem Transparent forderten dieUmweltschützer "Schluss mit schmutzig!", außerdem führten sieFahrräder und Kinderwagen mit und trugen Atemschutzmasken."Das Ende des Untersuchungsausschusses ist nicht das Ende desDiesel-Skandals. Tagtäglich werden in Deutschland bis zu 4000 neueDieselautos verkauft, die auf der Straße die gesetzlichenStickoxid-Grenzwerte nicht einhalten. Das ergibt sich ausVerkehrsminister Dobrindts eigenem Untersuchungsbericht. Aber was istinzwischen passiert? Der Bundesverkehrsminister und das ihmunterstellte Kraftfahrtbundesamt stecken den Kopf in den Sand. DieBundeskanzlerin und ihr Verkehrsminister haben einen Amtseidgeschworen, sie wollten Schaden von der Bevölkerung abwenden. Siemüssen endlich einschreiten, es geht schließlich um besserenGesundheitsschutz für alle", sagte der BUND-Verkehrsexperte JensHilgenberg.In einer repräsentativen aktuellen Emnid-Umfrage im Auftrag desBUND sprechen sich 58 Prozent der Deutschen gegen den weiterenVerkauf zu viel Stickoxid ausstoßender Diesel-Neuwagen aus. 26Prozent sind für den weiteren Verkauf solcher Pkw. 55 Prozent allerBefragten sind außerdem der Meinung, wegen der Überschreitunggesetzlicher Stickoxid-Grenzwerte sollte die Bundesregierung sofortMaßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergreifen. 28Prozent sind gegen Sofortmaßnahmen seitens der Bundesregierung.Hilgenberg: "Jedes zusätzliche Dieselfahrzeug, das die Grenzwerteauf der Straße nicht einhält, verschlimmert über Jahre die Belastungmit Stickoxiden. Bleibt Herr Dobrindt weiter untätig, muss FrauMerkel dafür sorgen, dass ihr Verkehrsminister den Verkaufschmutziger Diesel-Pkw stoppt."Bereits im November letzten Jahres hatte der BUND beim zuständigenKraftfahrtbundesamt (KBA) in Flensburg einen Verkaufsstopp für neueDiesel-Pkw der Abgasnorm Euro 6 beantragt, wenn diese im Realbetriebdie gesetzlichen Schadstoffgrenzwerte überschreiten. Der BUND-ExperteHilgenberg fordert, dass sämtliche Euro-6-Neufahrzeuge dengesetzlichen Stickoxid-Grenzwert von maximal 80 Milligramm proKilometer einhalten. Bei Neuwagen von Audi, BMW, Dacia, Ford, Honda,Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Peugeot,Porsche, Renault, Suzuki, Volkswagen und Volvo wurden inzwischenteilweise exorbitante Überschreitungen nachgewiesen. Der BUND gehtdavon aus, dass eine große Zahl von Neufahrzeugen weiterer Herstellerebenfalls betroffen ist.Ein Hintergrundpapier zum Antrag des BUND beim Kraftfahrtbundesamtauf Untersagung des Verkaufs von Diesel-Neufahrzeugen finden Sieunter: www.bund.net/kba-antragWeitere Informationen zu "Dieselgate" unter:www.bund.net/abgaswerteDie Emnid-Umfrage zu "Dieselgate" im Auftrag des BUND unter:www.bund.net/diesel-umfrageDen "Dieselgate"-Untersuchungsbericht aus demBundesverkehrsministerium finden Sie im Internet unter:https://is.gd/n9bs2EPressekontakt:Jens Hilgenberg, BUND-Verkehrsexperte, E-Mail:jens.hilgenberg@bund.net, Tel. 030-27586-467, Mobil 0151-56313302bzw. Rüdiger Rosenthal, BUND-Pressesprecher, Tel. 030-27586-425;E-Mail: presse@bund.net; www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell