Schluss mit gefälschten Zertifizierungen! IAF CertSearch - Single Source of Truth, die einzige Quelle der Wahrheit

Sydney (ots/PRNewswire) - Das International Accreditation Forum (IAF) hatweltweit offiziell die globale Datenbank für akkreditierteManagementsystemzertifizierungen eingeführt. Unternehmen und Regierungen könnendigital die Zertifizierung(en) einer Organisation überprüfen, um zu bestimmen,ob ein Zertifikat gültig ist und die ausstellende Zertifizierungsstelle über dienötigen Akkreditierungen für Zertifizierungen nach dem jeweiligen Standardverfügt.IAF CertSearch (https://www.iafcertsearch.org/), die größte globale Datenbankfür akkreditierte Zertifizierungen, umschließt aktuell etwa 400.000 gültigeZertifizierungen in über 150 Volkswirtschaften, die verschiedene Sektorenumfassen.Da es weltweit über 4000 Zertifizierungsstellen und 68 IAF MLA-Unterzeichnergibt, erweist sich die Validierung von Zertifizierungen in Lieferketten oft alsschwierig. Die Zusammenfassung von Zertifizierungsdaten in einer globalenDatenbank - IAFCertSearch - ermöglicht eine einfache und effiziente Validierung.Sheronda Jeffries, IAF Direktor für den Bereich Benutzer und Industrie sowie IAFUAC Vorsitzender, sagte: "Mithilfe von IAF CertSearch können Unternehmen undRegierungen sicherstellen, dass sämtliche Lieferanten in ihren Lieferketten überakkreditierte Zertifizierungen verfügen. Außerdem können sie umgehendbenachrichtigt werden, wenn die Zertifizierung ausgesetzt oder zurückgezogenwird bzw. abläuft."Der IAF Vorsitzende Xiao Jianhua kommentierte: "IAF CertSearch setzt neueMaßstäbe für akkreditiere Zertifizierungen, indem der Kenntnisstand zuakkreditierten Zertifizierungen sowie ihre Integrität und ihr Wert gesteigertwerden. Organisationen können nicht länger behaupten, über eine akkreditierteZertifizierung zu verfügen, wenn dies nicht wirklich der Fall ist."Jianhua fügte hinzu: "Die Einführung der Datenbank ist ein bedeutenderMeilenstein! Durch den Handel mit zertifizierten Organisationen könnenUnternehmen und Regierungen zeigen, dass sie über hochwertige,richtlinienkonforme und transparente globale Lieferketten verfügen."Die Datenbank erleichtert Organisationen auch zu belegen, dass ihre Lieferkettenökologischen, sozialen und Governance-Standards entsprechen.Informationen zum IAFDas IAF (https://www.iaf.nu/) ist ein Verband gleichgesinnter Organisationen,die das Risiko für Unternehmen und ihre Kunden verringern möchten, indem rund umdie Welt die Zuverlässigkeit akkreditierter Zertifikate gewährleistet wird."Ein Zertifikat, weltweite Akzeptanz."Kontaktinformationeninfo@iafcertsearch.orgMedienfakten:Hier weitere Zitate und Statistiken lesen: https://f1.iafcertsearch.org/assets/g/1.1/More+Information+and+Quotes+-+IAF+CertSearch+Press+Release.pdfZitate von:Grant Ramely - Co-Moderator der Arbeitsgruppe für Medizinprodukte,DTA - Dental Trade AllianceJames Bruin IATF - International Automotive Task ForceBrian Geer IAQG - International Aerospace Quality GroupMarie-Claude Quentin - Global Food Safety Initiativehttps://youtu.be/oDEaHPawzVAGängige Standards- Qualitätsmanagement ISO 9001- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz OHSAS 18001- Umweltmanagement ISO 14001- Energiemanagement ISO 50001- Lebensmittelsicherheitsmanagement ISO 22000- Informationssicherheitsmanagement ISO/IEC 27001- Medizinprodukte ISO 13485Schlüsselindustrien: Lebensmittelversorgung, Landwirtschaft, Medizin,Pharmazeutik, Automobil, Luftfahrt, Fertigung