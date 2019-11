WienLinzGraz (ots) - Das Wiener Startup Genera will die additive Fertigungrevolutionieren. Mit ihrem DLP-Druckersystem bietet das Unternehmen verlässlicheErgebnisse zu Industrieanforderungen - aber ohne die Notwendigkeit einerLaborumgebung."Ich hasse es, Handschuhe zu tragen!" sagt Genera-Geschäftsführer KlausStadlmann. "Wir sind selber lange User gewesen und kennen deren Probleme. Überdiese "dirty secrets" des 3D-Drucks hat niemand geredet. Wir wollen endlich dieVersprechen einlösen, die der 3D-Druck schon seit Jahren macht."Das Besondere am G2/F2-System der Genera ist, dass additive Fertigung zum erstenMal als ganzheitlicher Prozess gesehen wird: Druck, Waschung und Nachhärtungsind aufeinander abgestimmt und werden eng überwacht und dokumentiert. Das führtzu überragender Bauteilqualität. Das System soll damit eine echte Alternativezum Spritzguss darstellen und vollkommen neue Wege in der Produktion schaffen.Details zum einzigartigen Prozess der Genera, dem Druckersystem und den "dirtysecrets des 3D-Druck" finden Sie aufwww.genera3d.comKontakt:Informationen über das Unternehmen Genera Printer GmbH:office@genera3d.comKontakt: Mag. Martin SchöpplTel: 0043 664 2325362Original-Content von: Genera Printer GmbH, übermittelt durch news aktuell