Frankfurt am Main (ots) -Neben Elektroantrieb und Brennstoffzelle zeigt die Messe auchInnovationen wie beispielsweise einen vollautomatisierten Ein- undAusparkservice!MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Morgen (12.09.) wird Bundeskanzlerin Angela Merkel die 68. IAA Pkweröffnen - spätestens dann wird sich Frankfurt einmal mehr von derMain- in die führende Mobilitäts-Metropole Europas verwandeln. Undwie alle zwei Jahre wird es wieder über 700.000 Autofans auf dasriesige Messegelände ziehen, um die neuesten Modelle der großenAutohersteller zu bestaunen. Doch deren Highlights wären allesamtnicht realisierbar ohne die Innovationen der Zulieferbetriebe, betontVDA-Geschäftsführer Martin Koers (gesprochen Kors):O-Ton Martin KoersDas Bedeutende der IAA war immer, im Vergleich zu sonstigen Messenauf der Welt, dass Hersteller wie Zulieferer gleichermaßen dieMobilität der Zukunft beschrieben haben. An keinem Ort der Welt sindso viele Zulieferer auf einer Messe präsent wie auf der IAA. Vor demHintergrund sind die Bedeutung und die Innovationskraft derZulieferer ganz elementar zur Definition der Zukunft der Mobilität,mit welcher Mobilität werden wir uns in Zukunft bewegen. DieZulieferer haben einen ganz entscheidenden Anteil daran. (0:29)Unter dem Motto "Driving tomorrow" zeigen also nicht nur diegroßen Player der Branche - Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW undCo. -, wohin die Reise in Sachen Mobilität in den nächsten Jahrengehen wird. Auch auf den Ständen der Zulieferer werden jede Mengetechnologischer Highlights präsentiert. Und egal ob Weltmarktführeroder kleines Familienunternehmen - die Herausforderungen derkünftigen Mobilität spornen alle zu Höchstleistungen an. So auch dieZF Friedrichshafen AG. Der Automobilzulieferer vom Bodensee zeigt aufder IAA neu entwickelte Plug-in-Hybride. Das Konzeptfahrzeug "ZFEVplus" schaffte in einem Test der "Auto-BILD" sage und schreibe 181Kilometer - im Realbetrieb. Das bedeutet: Schluss mit der"Reichweiten-Angst". Durch dieses mit einem Verbrennungsmotor undeinem vollwertigen E-Motor ausgestatte Fahrzeug kann künftig dervolle Mobilitätsbedarf von Familien abgedeckt werden, so Wolf-HenningScheider, der Vorstandsvorsitzende der ZF Friedrichshafen AG:O-Ton Wolf-Henning ScheiderAskese und Zurückdrehen sind auch in der Vergangenheit keineerfolgreichen Konzepte gewesen. Vielmehr müssen wir den technischenFortschritt dazu nutzen, die individuelle Mobilität und damit dieFreizügigkeit zu erhalten und sie auf Dauer für jetzige undzukünftige Generationen sauber, sicher und erschwinglich zugestalten. Als Anbieter für Lösungen in vielen Transportsegmentenkönnen wir dazu einen starken Beitrag leisten. (0:28)Auch beim Automobilzulieferer Schaeffler stehen die Zeichen aufE-Mobilität. Ab 2021 will das Unternehmen aus Herzogenauracheigenentwickelte E-Motoren als Komponenten und Teile vonKomplettsystemen anbieten. Auf der IAA 2019 stellt Schaeffler diebereits serienreifen E-Motoren erstmals der Öffentlichkeit vor. Damitsteht der Konzern am Anfang eines Wandels in die neue Produktwelt derDigitalisierung und Elektromobilität, betont der VorstandsvorsitzendeKlaus Rosenfeld:O-Ton Klaus RosenfeldUnser Transformationsprozess lebt von zwei unterschiedlichenPerspektiven: Innovation und Effizienz. Ich bin mit meinemVorstandskollegen fest davon überzeugt, dass derTransformationsprozess dann gelingt, wenn Sie gleichzeitigInnovationen zeigen, aber auch die Effizienz im Griff behalten. Wirwollen natürlich einer der Wegebereiter sein, um nachhaltigeMobilität innovativ zu gestalten. (0:16)Einen Ausblick auf die Mobilität der Zukunft gibt auch MANN +HUMMEL aus Ludwigsburg. Weil sich die Abgasgesetzgebungkontinuierlich verschärft, sind die Entwickler permanent auf derSuche nach alternativen Antrieben. Ein wichtiges Konzept ist dabeidie Brennstoffzelle als Energielieferant für den Elektroantrieb.Werner Lieberherr, CEO von MANN + HUMMEL:O-Ton Werner LieberherrIch denke schon, es ist wichtig, dass wir uns da entsprechendaufstellen. Ich glaube, das ist eine sehr valable Alternative. Damüssen wir vorbereitet sein, darum haben wir auch viele Produkte imSystembereich. Ich denke schon auch, es wird vermutlich nicht dieeinzige Antriebstechnologie sein. Da ist die Brennstoffzelle sicherauch dabei und auch da sind wir daran, diese Entwicklungenweiterzutreiben. (0:25)Auch Bosch fährt bei der Elektromobilität auf der Überholspur.Seit Anfang 2018 haben die Stuttgarter in der ElektromobilitätAufträge im Wert von rund 13 Milliarden Euro erhalten. Aber auchandere Themen werden immer wichtiger: So erzielt das StuttgarterUnternehmen beim automatisierten Fahren kontinuierlich Erfolge. Erstvor kurzem erteilten die Behörden die Zulassung einesvollautomatisierten Parkvorgangs für das mit der entsprechendenSensorik ausgestattete Parkhaus des Mercedes-Benz Museums inStuttgart. Der vollautomatisierte Vorfahr- und Einparkservice istdamit kein Prototyp mehr, sagt Volkmar Denner, Vorsitzender derBosch-Geschäftsführung.O-Ton Volkmar DennerEnde 2020, 2021 werden wir das Automated Valet Parking in einemDutzend weiterer Parkhäuser einrichten und für 2025 haben wir unsmehr als 100 zum Ziel gesetzt. Mit der ersten Zulassung jedoch könnenwir sagen: Der Alltag des automatisierten Fahrens beginnt mit demParken. (0:18)Abmoderation:Technologien, ohne die die Mobilität der Zukunft nichtrealisierbar wäre. Auch auf der 68. IAA präsentieren sich dieZulieferbetriebe als Innovationsträger für die Automobilindustrie.Die 68. Internationale Automobil-Ausstellung wird morgen (12.09.) vonAngela Merkel offiziell eröffnet. Sicher wird die Kanzlerin dann auchlobende Worte für die Zulieferbetriebe finden - denn ohne sie werdendie Herausforderungen der Mobilität von morgen nicht zu meisternsein.