Schluss mit Plastikgeschirr: Dem Verbot von Einweg-Plastikprodukten müssen Ziele zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung folgen

Berlin (ots) - EU-Ministerrat verabschiedet Verbot vonPlastikstrohhalmen, Einweg-Besteck und Tellern - Erster wichtigerSchritt gegen die Vermüllung der Umwelt - Um das Plastikproblem inder Gesamtheit zu lösen, sind höhere Kosten für Plastik, verbindlicheZiele zur Abfallvermeidung und Wiederverwendung sowie die Ausweitungdes Einwegpfandes notwendigAm heutigen Dienstag hat der Ministerrat der Europäischen Union inBrüssel die Richtlinie zur Verringerung der Auswirkungen vonPlastikprodukten auf die Umwelt endgültig verabschiedet. Dazu sagtdie Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DeutschenUmwelthilfe (DUH) Barbara Metz:"Die endgültige Verabschiedung der Richtlinie zuEinweg-Plastikprodukten ist ein wichtiges Signal gegen unnötigeAbfallberge und die Verschmutzung unserer Umwelt. Innerhalb von zweiJahren müssen die EU-Mitgliedstaaten nun das Verbot vonPlastik-Einwegprodukten, wie Strohhalmen, Besteck, Wattestäbchen oderEinwegbechern aus expandiertem Polystyrol umsetzen. Deutschlandsollte beispielhaft vorangehen, die Verbote unverzüglich umsetzen undnicht bis zum Ende der Umsetzungsfrist 2021 warten. Zur Lösung desGesamtproblems von zu viel Plastikabfall reicht das Verbot einigerEinwegprodukte jedoch nicht aus. Hierzu sind ein verbindlichesAbfallvermeidungsziel, die Umsetzung der Mehrwegquote fürGetränkeverpackungen, Wiederverwendungsquoten für alleVerkaufsverpackungen und eine deutliche Verteuerung von Kunststoffenaus Neumaterial notwendig. Auch das Einwegpfand auf Plastikflaschenund Dosen sollte unabhängig vom Getränk erhoben werden, damit wenigerMüll in der Umwelt landet. Bundesumweltministerin Svenja Schulzesollte den Schwung aus Brüssel mitnehmen und nachlegen."Für Deutschland fordert die DUH bis 2030 die Reduktion desVerpackungsabfalls um mehr als die Hälfte auf 90 kg pro Kopf und Jahrsowie eine Umsetzung der Mehrwegquote von 70 Prozent fürGetränkeverpackungen aus dem Verpackungsgesetz. ÜberGetränkeverpackungen hinaus sollte für Lebensmittel- und andereVerkaufsverpackungen eine Wiederverwendungsquote von 15 Prozent biszum Jahr 2025 und 30 Prozent bis zum Jahr 2030 festgelegt werden. AufPlastiktüten, Wegwerfbecher sowie Einweg-Getränkeflaschen ausPlastik, die bislang nicht auf der EU-Verbotsliste stehen, sollteeine Abgabe von 20 Cent erhoben werden.In Deutschland werden Einwegplastikflaschen für Säfte und Nektarenach wie vor nicht bepfandet. Jedes Jahr landen deshalb MillionenFlaschen unnötigerweise in der Restmülltonne oder der Umwelt.Umweltministerin Schulze muss nachbessern und Plastikflaschen fürSäfte und Nektare in die Pfandpflicht einbeziehen. Um generell einenmöglichst sparsamen Umgang mit Kunststoffen zu erreichen, sollteentweder eine Ressourcensteuer eingeführt oder die Lizenzentgeltedauerhaft auf ein hohes Niveau mit ausreichend starkerLenkungswirkung gebracht werden.Hintergrund:Die Richtlinie zur Verringerung der Auswirkungen vonPlastikprodukten auf die Umwelt soll dazu beitragen, dass die Meereweniger vermüllt werden. Vom europäischen Markt verschwinden sollenab 2021 unter anderem Plastikteller und -besteck sowie Strohhalme,Luftballonstäbe und Wattestäbchen aus Kunststoff. Auch Behälter undBecher aus aufgeschäumtem Polystyrol sollen verboten werden, ebensoProdukte aus sogenanntem oxo-abbaubarem Kunststoff. Dieses Materialzerfällt besonders schnell zu Mikroplastik und kann die Umwelt undGesundheit belasten.Die Neuregelung schreibt außerdem vor, dass bis 2029 mindestens 90Prozent der Plastikflaschen für ein Recycling getrennt gesammeltwerden müssen. Zudem wird festgelegt, dass neu produziertePlastikflaschen bis 2025 zu mindestens 25 Prozent aus recyceltemMaterial bestehen müssen. Hersteller werden ebenfalls verpflichtet,sich an den Kosten von Reinigungsaktionen, etwa an Stränden, zubeteiligen. Dies gilt insbesondere für die Tabakindustrie, dazahlreiche Zigarettenfilter in der Umwelt landen.Links:- Informationen zu einer deutschen Plastikstrategiehttps://www.duh.de/projekte/plastikstrategie/- Plastik im Meer https://www.duh.de/plastik-im-meer/