Schluss mit der Neiddebatte

Bonn (ots) - Der Verband der Beamten der Bundeswehr e.V. (VBB)kritisiert auf das Schärfste die erneute "Stimmungsmache" gegen einenganzen Berufsstand, wie in der heutigen Ausgabe der "Bild" geschehen.So sicher, wie am 24. Dezember Heiligabend ist, so sicher kann mandavon ausgehen, dass stereotyp mindestens einmal im Jahr dievermeintlichen Privilegien des öffentlichen Dienstes thematisiertwerden. Es sind aber auch die Beamtinnen und Beamten in derBundeswehr, die tagtäglich mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dassDeutschland sicher ist und sich im Ernstfall verteidigen kann. Und eswaren eben diese Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise währendder Flüchtlingskrise in den Aufnahmestellen ihren Dienst geleistethaben. "Die Beamtinnen und Beamten der Bundeswehr halten darüberhinaus in den Auslandseinsätzen rund um den Globus ihren Kopf für dieSicherheit dieses Staates hin, sterben oder kommen mitgesundheitlichen Beeinträchtigungen von einem solchen Auslandseinsatzzurück und dürfen sich dafür ob ihrer vermeintlichen Privilegienständig verunglimpfen lassen", so der Bundesvorsitzende des VBB,Wolfram Kamm, am Morgen."Es muss endlich Schluss sein, mit einer Neiddebatte, dieundifferenziert gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausspielt",so Kamm weiter. Gleich gute Lebensverhältnisse erreicht man nichtdurch die Absenkung von Standards bei denjenigen, denen esvermeintlich besser geht. Vielmehr sollte man sich dann dafüreinsetzen, dass die Rahmenbedingungen der Anderen eine Anpassung nachoben erfahren, so der Bundesvorsitzende.Pressekontakt:Wolfram KammBundesvorsitzenderVerband der Beamten der Bundeswehr e.V. (VBB)Baumschulallee 18 a53115 BonnTelefon: 0228/389270E-Mail: mail@vbb-bund.deInternet: www.vbb-bund.deOriginal-Content von: Verband der Beamten der Bundeswehr e.V., übermittelt durch news aktuell