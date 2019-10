Schluss mit dem Mythos - Echtschmuck muss nicht teuer sein (FOTO)

Berlin (ots) -Die meisten tun es. Wenn Menschen die Begriffe Juwelen undEchtschmuck hören, haben sie Assoziationen wie "teuer" oder"Erbstück" im Kopf. Stößt man dann auf eine Information, die sagt:Echtschmuck kann günstiger als Modeschmuck sein, so erscheint eseinem fast als sehr gewagte Hypothese. Aber es ist die Wahrheit.Juwelo, der Experte für ausschließlich echten Edelsteinschmuck räumtauf mit dem Mythos, dass Echtschmuck teuer sein muss.Gold und Juwelen sind Begriffe, die wahrscheinlich jedes Mädchenan ihre Kindheit erinnern. Aus ihnen sind die Schmuckstücke, diePrinzessinnen tragen und die Kronen auf den Häuptern der Könige. Essind die glitzernden Schönheiten, die einem der Prinz vermacht.Wunderschön, aristokratisch anmutend und - teuer. Geradezuunbezahlbar. Das ist das Wissen, was einem vermittelt wurde bis heutenoch immer in den Köpfen steckt. Sofern es nicht hinterfragt wurde.Wenn man dann liest, dass Modeschmuck teurer als Echtschmuck seinkann, ist es klar, dass sich große Fragezeichen vor dem geistigenAuge auftun. Ein Modeschmuckstück mit einem großen farbigen Glassteinkann durchaus um die einhundert Euro kosten. Oftmals sogar noch mehr.Gleichzeitig kann ein Schmuckstück mit einem funkelnden echtenEdelstein für weniger als 50 Euro zu erwerben sein. Wie kann es alsosein, dass Echtschmuck nicht teurer als Modeschmuck sein muss? Mitdem Blick auf die echten Edelsteine liegt das neben dem Grundwert desEdelsteins als solchem, sowie seiner Herkunft an den berühmten "4 C",nach denen jeder Edelstein bewertet wird. Die vier C stehen dabei fürdie englischen Begriffe "cut", "clarity", "color" und "carat".Bewertet man einen Schmuckstein nach diesen Kriterien, so findet maneine Vielzahl an verschiedenen Qualitäten. Und damit verbunden auchPreisen. Natürlich hängen diese auch stark mit dem verwendetenEdelmetall zusammen, aber maßgeblich für den Stein sind die 4 Cs.Den besten Einstieg in die Vielfalt der Edelsteinwelt und ihrerwunderschönen Schmuckstücke findet man bei Juwelo - dem Experten fürausschließlich echten Edelsteinschmuck. Auf juwelo.de und 18 Stundenlive auf Juwelo TV wird einem die größte Vielfalt geboten; weitgrößer als bei jedem Juwelier. Spezielle Thementage für den Neulingoder auch TV Shows, in denen nur Schmuckstücke unter hundert oderauch nur fünfzig Euro angeboten werden, sind perfekt, um sich einechtes Juwel zu gönnen.Über JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässigesUnternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiertseitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. DerOnlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigenAngebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl vonelektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV undSmartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum bestenPreis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben deminteraktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassischeFestpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jederZeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifenkönnen. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenenFertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmiedenhandgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasstSchmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine,zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot.Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, dasAuskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendeteEdelmetall.Kontakt:Juwelo Deutschland GmbHMax PfauErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell