Schluss mit den Entkalkungsmythen: durgol räumt mit fünf Irrtümern über Haushaltsmittel auf (FOTO)

Zürich/Stuttgart (ots) -Beim Thema Putzen greifen viele Deutsche noch zu vermeintlichbewährten Haushaltsmitteln - auch beim Entkalken. Essig oderZitronensäure sind hier oft die erste Wahl: Die Hälfte allerDeutschen (56 Prozent) entkalkt mit Essig und 41 Prozent nutzenZitronensäure, um Duschbrause, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Co.von Kalk zu befreien.* Doch wirken die beliebten Hausmittel, dieschon unsere Großmütter verwendet haben, tatsächlich beim Entkalken?Und kann man sie bedenkenlos verwenden? durgol, der SchweizerQualitätshersteller von Entkalkern, macht Schluss mit den Mythen undzeigt fünf Irrtümer auf, die zum Thema Entkalken mit Haushaltsmittelnnoch immer kursieren.1. Eignet sich DIE Allzweckwaffe unter den Haushaltsmitteln -Essig - zum Entkalken?NEIN. Essig weist zwar kalklösende Eigenschaften auf, dennochschadet das Entkalken mit (Salat-)Essig oder Essigessenz denHaushaltsgeräten. Jean-Luc Düring, Produktspezialist bei durgol,warnt: "Essighaltige Produkte lösen Weichmacher aus Kunststoffen undPlastikmaterialien. So können insbesondere Dichtungen inElektrogeräten verspröden." Zudem ist der Geruch, der beim Entkalkenmit Essiglösungen entsteht, nicht nur unangenehm, sondern er setztsich auch im Material fest. Für Geräte, die für die Zubereitung vonLebensmitteln benutzt werden, bedeutet das: Der Geruch beeinflusstauch den Geschmack - zum Beispiel von Teewasser oder Kaffee.2. Ist Zitronensäure eine ökologische Entkalker-Alternative?NEIN. Beim Entkalken mit Zitronensäure entstehen unlöslicheNiederschläge, sogenannte Zitrate. Bei starken Verkalkungen legt sichdie Zitronensäure wie eine Schutzschicht um den Kalk und versiegeltdiesen. So entstehen Ablagerungen in den Geräten, die auch durchandere Entkalker nicht mehr zu entfernen sind. Durch die Entkalkungmit Zitronensäure verstopfen in Kaffeemaschinen die feinen Leitungenund Ventile, was die Funktionsfähigkeit der Geräte beeinträchtigt undihre Lebensdauer verkürzt.3. Wasserfilter - Kalkvorbeugung statt Entkalkung?BESSER NICHT. Die gängige Praxis, Kaffeemaschinen mit gefiltertemWasser zu füllen, um der Entstehung von Kalk vorzugreifen, ist ausExpertensicht unzulänglich. Wasserfilter entziehen dem Trinkwassernicht nur wichtige Nährstoffe, sondern verunreinigen das Wasserzusätzlich: Durch integrierte Ionentauscher und Aktivkohlefilterbesteht die Gefahr der Verkeimung.Das kurze Erhitzen des Wassers beim Kaffeekochen tötet die Keimenicht vollständig ab. Eine gründliche Entkalkung entzieht stattdessenden Keimen den Nährboden. Die Kalkexperten von durgol empfehlen,Kaffeemaschinen regelmäßig mit einem Spezial-Entkalker wie durgolswiss espresso von Kalk zu befreien - so bleibt auch der vollmundigeGeschmack des Kaffees erhalten.4. Entkalken dauert lange?FALSCH. Die jährliche Putzstudie** von durgol zeigt, dass dasEntkalken von Haushaltsgeräten bei knapp 56 Prozent aller Befragtenin Deutschland maximal 15 Minuten pro Woche einnimmt. Die Dauer hängtaber auch entscheidend von der Entkalkungsleistung des gewähltenProdukts ab. Greift man zu Haushaltsmitteln wie Zitronensäure oderEssig, nimmt die Entkalkung deutlich mehr Zeit in Anspruch als mitprofessionellen Entkalkern.5. Entkalken muss man nur in Städten mit hartem Wasser?NEIN. Auch wenn bei einem Großteil deutscher Haushalte "hartes",kalkhaltiges Wasser in den Wasserleitungen fließt, müssen nicht alleDeutsche ähnlich häufig ihre Elektrogeräte entkalken: Kalk setzt sichnur durch Erhitzen oder bei Verdunsten von Wasser in den Geräten ab.Neben dem Wasserhärtegrad spielt die Nutzungshäufigkeit vonHaushaltsgeräten eine entscheidende Rolle dafür, wie oft dieseentkalkt werden müssen. Übrigens ist es auch aus hygienischen Gründenratsam, selbst leichte Kalkablagerungen zu entfernen, denn diesebegünstigen das Wachstum von Bakterien.* Marketagent.com (unabhängiges Marktforschungsinstitut) imAuftrag von durgol, repräsentative Umfrage zum Thema Frühjahrsputz inDeutschland, Österreich und der Schweiz mit insgesamt 2.400Befragten, n = 800 Online-Interviews pro Land (Ein-undMehrfachnennungen) bei Personen zwischen 20 und 65 Jahren, Dez. 2016.** Marketagent.com (unabhängiges Marktforschungsinstitut) imAuftrag von durgol, repräsentative Umfrage zum Thema Frühjahrsputz inDeutschland, Österreich und der Schweiz mit insgesamt 2.400Befragten, n = 800 Online-Interviews pro Land (Ein-undMehrfachnennungen) bei Personen zwischen 20 und 65 Jahren, Dez. 2018.durgol für die professionelle Reinigung im HaushaltSeit über 65 Jahren bietet das Schweizer Original durgolklassische Entkalkungsmittel wie den Allrounder durgol universal, denes nun auch in der ökologischen Form durgol universal bio gibt. DieProdukte von durgol können für die fachgerechte Entkalkung vonWasserkochern, Duschen, Armaturen, Filterkaffeemaschinen,Vollautomaten, Kapsel- und Kaffeepadsysteme sowie Siebträgermaschineneingesetzt werden. Anwendungsspezifische und materialschonendeSpezial-Entkalkungsmittel wie durgol swiss espresso und der neuedurgol Milchsystemreiniger lassen jede Kaffeemaschine strahlen.Über die Düring AGDas Schweizer Familienunternehmen Düring AG entwickelt, produziertund vertreibt seit über 65 Jahren und mittlerweile in dritterGeneration unter der Marke durgol hochwirksame Haushaltprodukte zureffizienten Entkalkung. Aufgrund langjähriger Kompetenz auf demGebiet der Entkalkung sind die durgol Produkte vonüberdurchschnittlich hoher Qualität und international etabliert. Inder Schweiz und Österreich ist die Düring AG auf dem Gebiet derEntkalkung marktführend. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählenDeutschland, Frankreich, die Benelux-Länder, die USA und Israel. 