Schluss mit Einkaufsstress zur Weihnachtszeit - darf ich mir Geschenke ins Büro liefern lassen? (FOTO)

Herrenberg (ots) -Anstelle des Weihnachtsmanns liefert immer häufiger derPaketzusteller die Geschenke - und nimmt sie gleich wieder mit, wennniemand die Tür öffnet. Daher landet ein Großteil der Paketsendungennicht unter dem Weihnachtsbaum, sondern im Postamt oder Paketshop. Sowerden nicht nur die Paketberge von Jahr zu Jahr größer, sondern auchder Frust bei den Empfängern. Gleichzeitig bedeutet dieweihnachtliche Paketflut eine große Belastung für die Zusteller, denVerkehr und die Umwelt. Für viele Arbeitnehmer wäre es eine großeErleichterung, wenn sie sich ihre Pakete an den Arbeitsplatz liefernlassen könnten. Das wird manchmal geduldet, muss aber eigentlich vomChef genehmigt werden. Abhilfe für Berufstätige schafft pakadoo: Dankder digitalen Zustelllösung können sie ihre Weihnachtsgeschenkeoffiziell und rechtssicher im Büro empfangen und bei Bedarfretournieren.Das Weihnachtsgeschäft gehört zu den umsatzstärksten Zeiten imJahr. Insbesondere der Online-Handel hat zwischen 2011 und 2017 seineUmsätze verdoppelt - speziell zur Weihnachtszeit ziehen die Verkäufenoch einmal stark an. Kein Wunder, ist der Kauf von Geschenken imInternet gerade für Berufstätige eine komfortable und flexibleAlternative zur Parkplatzsuche, dem Gedränge im Kaufhaus, dem Wartenan der Kasse und dem Tütenschleppen. Ob das Geschenk auch rechtzeitigzur Bescherung unterm Weihnachtsbaum landet, ist allerdings oftungewiss. Immer seltener hat die Zustellung direkt an den EmpfängerErfolg - im besten Fall wartet das Paket beim Nachbarn, immerhäufiger jedoch im Postamt oder einem Paketshop. Am Ende nimmtwomöglich der Beschenkte sein Präsent selbst entgegen, womit dieÜberraschung dahin ist.Fast wie ein Weihnachtsmärchen: online Geschenke shoppen und insBüro schicken lassenAus Gründen wie diesen wünschen sich laut einer Studie derBeratungsgesellschaft PwC über 60 Prozent der Berufstätigen, ihrepersönlichen Pakete ins Büro liefern zu lassen. Das wird jedoch nichtimmer gerne gesehen, je nach Unternehmen auch nicht erlaubt. Hierfürbietet pakadoo eine einfache Lösung, mit der sich Privatlieferungenins Büro professionell handhaben lassen. Neben einem schlankenProzess, der den Aufwand minimiert, ist der Vorteil, dass dieHaftungsfrage und der Gefahrenübergang klar geregelt sind. Die imInternet besorgten Geschenke werden unabhängig vom jeweiligenPaketdienstleister gemeinsam mit den geschäftlichen Sendungen insUnternehmen geliefert und dort an einem zuvor definierten Orteingelagert. Über den Eingang des Pakets informiert automatisch eineMail oder Push-Nachricht auf dem Smartphone, mit der der Mitarbeiterseine Bestellungen ohne großen Aufwand in der Pause oder nachFeierabend abholen und direkt nach Hause mitnehmen kann. Selbst dasZurücksenden ist mit pakadoo möglichArbeitnehmer sparen dadurch in der hektischen Vorweihnachtszeitviel Zeit und unnötige Wege. Gleiches gilt für die Paketboten: Durchpakadoo werden Lieferungen gebündelt ins Unternehmen zugestellt,wodurch die zahlreichen Anfahrten an die Privatadressen entfallen. Sowird das Weihnachtsfest dank pakadoo nicht zum großen Frust, sondernentlastet Empfänger, Zusteller und den Verkehr.Pressekontakt:Sympra GmbH (GPRA) Agentur für Public RelationsConstanze Trojan | Veit MathauerTel.: +49 711 947670E-Mail: pakadoo@sympra.deOriginal-Content von: pakadoo, übermittelt durch news aktuell