Schluss mit den EZB-Anleihekäufen. Und jetzt?

Liebe Leser,

am vergangenen Donnerstag hat die EZB getan, was der Markt schon lange erwartet hat. Sie hat ihre Anleihenkäufe beendet. Weil der Schritt schon lange angekündigt war, stellte die Nachricht für den Mark zunächst kein Problem dar. Die Frage ist allerdings, ob dies so bleiben wird.

Eine der entscheidenden Fragen wird sein, wie sich die Bank of Japan in 2019 verhalten wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.