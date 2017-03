Schluss mit der Ausbeutung von Praktikanten durch die Landesregierung

Kiel (ots) - Bis heute beschäftigt die Landesregierung hundertejunger Schleswig-Holsteiner in unbezahlten Praktika, darunter sogarsolche mit akademischem Abschluss. Aus diesem Grund beantragen diePIRATEN, dass der Landtag die Landesregierung auffordert,Praktikanten nicht länger als Ersatz von Arbeitnehmern einzusetzensowie ihre Arbeitsbedingungen und Vergütung sicherzustellen."Es ist beschämend, dass wir Piraten im Landtag etwas einfordernmüssen, was an sich schon der Anstand gebietet: Dass Arbeit auchbezahlt werden muss!", stellt Wolfgang Dudda, sozialpolitischerSprecher der Piratenfraktion im Kieler Landtag fest. "Da zeigt sichganz praktisch, was die Sonntagsreden des Ministerpräsidenten Albigund auch des Kanzlerkandidaten Schulz zur sozialen Gerechtigkeit wertsind. Auf Bundesebene schwadroniert die SPD über 'Lohnsklaverei',unterdessen wird in unserem SPD-geführten Land Jahr für Jahr dieArbeitskraft hunderter junger Schleswig-Holsteiner zum Nulltarifausgebeutet. Damit muss Schluss sein!"Zwei Anfragen der PIRATEN aus 2014 und von Anfang diesen Jahreshaben gezeigt, dass diese Ausnutzung junger Menschen unter derRegierung von SPD, Grünen und SSW unbeirrt fortgeführt wurde. "Ernstgemeinte soziale Verantwortung ist in aller erster Linie eineBringschuld", so Dudda weiter. "Es genügt nicht, diese nur vonanderen einzufordern. Allen anderen voran ist hier die Politik in derVerantwortung, diese vorzuleben."Pressekontakt:Pascal HesseBundespressesprecherPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9a, 10115 BerlinTelefon: +49 30 / 60 98 97 511E-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseAlle Mitteilungen finden Sie online unter:www.piratenpartei.de/category/pm/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell