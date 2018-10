Schlumpfine, Papa Schlumpf und Gargamel sind wieder da! / KiKA zeigt Kult-Comic in neuer 3D-Optik

Erfurt (ots) - "Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald einverstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten: die Schlümpfe"- die beliebten Geschichten aus Schlumpfhausen gibt es bald alsaufwändige CGI-Animationsserie. In einer internationalenKo-Produktion mit den Partnern Peyo Productions, Belgien, demfranzösischen Sender TF1 sowie den belgischen Sendern Ketnet undRTBF/OUFtivi bringt KiKA die blauen Waldbewohner zurück nachDeutschland."Die Schlümpfe sind absolut Kult! Sie sind ein echtes Highlight inder Comic- und Zeichentrickkultur der letzten Jahrzehnte in Europaund natürlich bestens bekannt in Deutschland", so Dr. Astrid Plenk,Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF. "Unddaher freut es mich wirklich außerordentlich, dass wir ab 2021 'DieSchlümpfe' exklusiv unseren Zuschauern präsentieren dürfen.""Wir sind stolz und glücklich, diese Animationsserie zusammen mitunseren Partnern Peyo Productions, dem französischen Sender TF1 sowieden belgischen Sendern RTBF und Ketnet in einer aufwändigenKo-Produktion herzustellen", freut sich Sebastian Debertin, Leiterder KiKA-Redaktion Fiktion und Programmakquisition."Die Schlümpfe stehen auch für starke Werte und große Gefühle undpassen deshalb ausgezeichnet zu KiKA. Und dass Schlumpfine in dieserNeuproduktion weibliche Verstärkung bekommen wird, freut mich ganzbesonders. Alle - Kinder und Eltern - können sich also jetzt schonauf ein richtiges Serien-Highlight mit vielen neuen Geschichten ausSchlumpfhausen freuen", ergänzt Dr. Astrid Plenk.Auch Peyo Productions freut sich, nun offiziell bekannt geben zukönnen, dass sie zusammen mit KiKA die neue "Schlümpfe"-Serie ("TheSmurfs New TV Series") für Kinder von fünf bis zehn Jahrenko-produzieren werden.Véronique Culliford, Präsidentin und Gründerin von PeyoProductions und I.M.P.S. (Vertriebsagentur) und Peyos Tochter sagt:"Ich freue mich sehr, dass ich die Arbeit meines Vaters auch mit derneuen "Schlümpfe"-Serie fortsetzen kann und das fast 40 Jahre nachder weltweit bekannten Schlumpf-Serie von Hanna-Barbera. Die neuenSchlümpfe werden, wie auch der letzte letzten Film "Die Schlümpfe -Das verlorene Dorf" (The Lost Village, 2017), in 3D-CGI produziert,mit viel Spaß, Humor und jeder Menge Abenteuer. Ich bin überzeugt,dass KiKA der perfekte Partner für die Produktion der neuen Serie istund dass die Schlümpfe auch in Deutschland alle Generationen überJahrzehnte hinweg begeistern werden!"Die Animationsserie basiert auf der 1958 im Magazin Spirouerschienenen Originalvorlage "Die Schlümpfe" des belgischen ZeichnersPeyo. Die Geschichten wurden in über 26 Sprachen übersetzt.Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Sebastian Debertin.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell