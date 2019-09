Schlumberger: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Schlumberger":

An der Börse New York notiert die Aktie Schlumberger am 14.09.2019, 09:07 Uhr, mit dem Kurs von 37.32 USD. Die Aktie der Schlumberger wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Schlumberger auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Derzeit schüttet Schlumberger nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 0,64 Prozentpunkte (5,85 % gegenüber 5,21 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Schlumberger ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,14 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,9 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Analysteneinschätzung: Für Schlumberger liegen aus den letzten zwölf Monaten 6 Buy, 9 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48,83 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (37,33 USD) könnte die Aktie damit um 30,82 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Schlumberger-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.