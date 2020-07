Schlumberger-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Schlumberger":

Die Schlumberger-Aktie hat immer noch an den Folgen des Corona-Crashs zu knabbern. Im Zuge der weltweiten Börsenturbulenzen brach der Kurs um mehr als 61 Prozent ein und fiel auf ein Mehrjahrestief bei 11,87 US-Dollar (NYSE). In der Folge kehrten die Käufer an den Markt zurück und starteten eine Erholungsbewegung. Sie verlief zunächst sehr verheißungsvoll und führte den Kurs Anfang Juni im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



