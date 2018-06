Schlüsselübergabe an die ZfA in Brandenburg an der Havel

Berlin (ots) - In Brandenburg an der Havel erfolgte heute diefeierliche Schlüsselübergabe im neu bezogenen Verwaltungsgebäude derZentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA). Der restaurierteund zum Teil neu errichtete Gebäudekomplex in den ehemaligenBrennabor-Werken beherbergt auf rund 20.000 Quadratmetern Nutzflächezukünftig die Arbeitsplätze von über 900 Beschäftigten inBrandenburg. Die ZfA ist eine Verwaltungseinheit der DeutschenRentenversicherung Bund.Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bunderöffnete den Festakt und wies darauf hin, dass die ZfA sich seitihrem Start im Jahr 2001 zum modernen und leistungsfähigenIT-Dienstleister für Ministerien, Behörden und Institutionenentwickelt habe. Nach Roßbachs Worten sei die ZfA damit "eine derVerwaltungen 4.0 in Deutschland". Im Hinblick auf den Neubau hob siedie gelungene Vereinigung von alter Bausubstanz und modernerBüroarchitektur hervor. "Die Kombination von Altem und Neuem spiegeltperfekt die Entwicklung der Stadt Brandenburg an der Havel vomehemaligen Industriestandort hin zum modernen und vielfältigenWirtschaftsstandort wider", so Roßbach. Die DeutscheRentenversicherung Bund setze mit dem neuen Dienstgebäude ein Zeichenund bekenne sich auch langfristig zum Standort Brandenburg.Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg,sagte: "Die heutige Schlüsselübergabe ist ein wichtiges Signal fürBrandenburg und ganz Ostdeutschland. Die Deutsche Rentenversicherungbekommt einen vorzüglichen Dienstsitz in einer attraktiven,lebenswerten Stadt. Ostdeutschland ist auch 30 Jahre nach der Einheitnoch viel zu selten Standort von Bundesbehörden undBundes-Forschungseinrichtungen. Das muss anders werden. Dafür treteich weiter ein." Woidke betonte zugleich, die Rente sei zusammen mitdem Arbeitsmarkt das zentrale sozialpolitische Thema der heutigenZeit. Zwar sei die volle Ost-West-Angleichung beschlossen, werde abererst 2025 vollendet sein. "Das muss schneller möglich sein, dieSpielräume sind vorhanden. Ich hoffe, dass der Bundestag dieseSpielräume nutzt."Christian Amsinck, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenRentenversicherung Bund, machte in seiner Rede deutlich, dass die ZfAweitgehend papierlos organisiert sei. "95 Prozent aller Anträge aufGewähr einer Altersvorsorgezulage werden automatisch zur Auszahlunggebracht", so Amsinck. Er wies in seiner Rede auch auf die Bedeutungder Riester-Rente für weite Teile der Bevölkerung hin. Sie sei nebender gesetzlichen Rentenversicherung ein wichtiger Baustein derzusätzlichen Absicherung im Alter. "Seit Beginn der Zulagenförderungwurden insgesamt 33,1 Milliarden Euro Zulagen ausgezahlt", soAmsinck. Der überwiegende Teil der Zulagenempfänger beziehe einunterdurchschnittliches Einkommen. Die Hälfte der ausgezahltenZulagen seien Kinderzulagen, 56 Prozent der Zulagenempfänger seienFrauen. Selbst in der Altersgruppe von 25 bis 35 Jahren hätte 36Prozent einen Riester-Vertrag. Damit würden wichtige Zielgruppen derRiester-Rente erreicht.Walter Riester, ehemaliger Bundesminister für Arbeit undSozialordnung, wies in seiner Rede auf den erfreulichen Anstieg derLebenserwartung und die damit verbundenen längeren Bezugszeiten dergesetzlichen Rente hin. "Die Rentenbezugsdauer hat sich seit Anfangder 1950-er Jahre mehr als verdoppelt und beträgt mittlerweile etwa20 Jahre", so Riester. Als Reaktion auf die demographischeEntwicklung sei die geförderte zusätzliche Alterssicherung eingeführtworden. Die ZfA setze ihren Auftrag, die Förderung für diezusätzliche Alterssicherung auszuzahlen, wirkungsvoll und kompetentum. Ihr komme damit eine sehr wichtige Rolle bei der Absicherung derMenschen im Alter zu.Die Riester-Rente wurde im Jahr 2002 eingeführt. Seither erfolgtdie Berechnung, Auszahlung, Überprüfung und Rückforderung staatlicherZulagen durch die ZfA in Brandenburg an der Havel. Pro Jahr werdenZulagen von rund 2,5 Milliarden Euro ausgezahlt. Ende 2017 gab esrund 16,6 Millionen Riester-Verträge.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell