Schlüsselfunktion HR: Warum Personaler aktuell so gefragt sind

Düsseldorf (ots) - Die Nachfrage nach HR-Experten hat im erstenHalbjahr 2018 neue Rekordhöhen erreicht: Deutschlandweit stieg dieAnzahl der ausgeschriebenen Personaler-Stellen im Vergleich zumVorjahr um 14 Prozent, verglichen mit dem ersten Halbjahr 2013 sogarum satte 48 Prozent. Das zeigen Analysen des StepStoneFachkräfteatlas, für den die Online-Jobplattform seit 2012Stellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen auswertet. "Die Märkte verändern sich heute rasant.Um mit diesem Tempo mithalten zu können, brauchen Unternehmen kurzeEntscheidungswege und Fachkräfte, die Verantwortung übernehmen", sagtStepStone-Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers. "Der einzelneMitarbeiter wird deshalb wichtiger denn je - und damit auch dasRecruiting und die Personalarbeit."Recruiter werden besonders intensiv gesuchtEin Drittel der aktuell bei StepStone ausgeschriebenen Stellen imBereich Personal richtet sich explizit an Recruiter sowiePersonalmarketing-Experten. Weitere 19 Prozent der Unternehmen suchenReferenten, zu deren Aufgaben in der Regel auch Personalgewinnung und-entwicklung zählen. Daneben wenden sich viele Stellenanzeigen ausdem HR-Bereich an Berater und ausgewiesene Fachkräfte fürPersonalentwicklung und -weiterbildung. "Recruiting undMitarbeiterbindung kosten viel Zeit, sind aber angesichts desdemografischen Wandels und der Fachkräfteknappheit die wichtigstenSäulen für den Unternehmenserfolg. Die Entscheider in deutschenUnternehmen erkennen das zunehmend und stellen entsprechendeRessourcen bereit", sagt Sebastian Dettmers. Wichtige Fähigkeiten undSkills, die Personaler hierbei mitbringen sollten, sind lautStepStone-Analyse Beratungskompetenz, Englischkenntnisse, Kenntnisseim Bereich Arbeitsrecht sowie technisches Knowhow im Umgang mit SAPoder Excel. Besonders gefragt sind Personaler in den südlichenBundesländern und in den Stadtstaaten, aber auch in den anderenBundesländern ist eine wachsende Nachfrage zu beobachten.Jeder zweite Recruiter ist QuereinsteigerEine Befragung der Online-Jobplattform von rund 3.000 Recruiternund Managern, die für Personalbeschaffung zuständig sind, zeigt:Sieben von zehn Recruitern sind aktuell mit ihrem Job zufrieden. Auchwenn nur ein Bruchteil von ihnen ihren Job durch Digitalisierungbedroht sieht, erkennt die Mehrheit der Recruiter eine besondereNotwendigkeit, sich aufgrund der aktuellen Veränderungen beruflichweiterzubilden. Ein Drittel will deshalb bestehenden Kenntnissevertiefen und Fähigkeiten ausbauen. 16 Prozent wollen zudem neuetechnische Fähigkeiten erlernen, die sie in ihrer aktuellen Positiongebrauchen können. Training-on-the-Job spielt für viele Recruitereine essenzielle Rolle in ihrem Beruf: So hatten sich 51 Prozentderjenigen, die heute in der Personalbeschaffung arbeiten, in ihrerAusbildung nicht auf diesen Bereich spezialisiert.Der vollständige StepStone Arbeitsreport erscheint MitteSeptember.Über den StepStoneFachkräfteatlas Unter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStoneFachkräfteatlas monatlich einen Überblick über die Entwicklung derFachkräftenachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und nachBerufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl derStellenausschreibungen auf allen relevanten Online- undPrint-Plattformen in Deutschland seit 2012 (Quelle:Anzeigendaten.de). Mehr Informationen:http://www.fachkraefteatlas.de/Über den StepStone ArbeitsreportWelchen Stellenwert nimmt Arbeit im Leben von Fach- undFührungskräften in Deutschland heute ein? Wie gehen Fachkräfte mitdem Wandel der Arbeitswelt um? Wie stark fühlen sie sich von derDigitalisierung bedroht? Antworten auf diese und weitere Fragen gebendie Ergebnisse des StepStone Arbeitsreports. Für die Studie hatStepStone im zweiten Quartal 2018 eine Online-Befragung unterinsgesamt rund 17.000 Fach- und Führungskräften in Deutschlanddurchgeführt, darunter waren rund 14.000 Fachkräfte ohnePersonalverantwortung und rund 3.000 Führungskräfte.