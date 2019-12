Schlüssel zum Glück - die Familie ist den Deutschen das Wichtigste (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Was macht die Deutschen glücklich? Laut einer aktuellenrepräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt ist die Antworteindeutig: die Familie. Für 93 Prozent der Befragten ist diese ein wichtigeroder sogar sehr wichtiger Faktor für das persönliche Glück. Dabei spielt vorallem die Gesundheit der Angehörigen eine große Rolle - für 81 Prozent derUmfrageteilnehmer ist sie ein sehr wichtiger Aspekt für das Familienglück.Gemeinsam Zeit verbringen, sich gegenseitig unterstützen und das möglichst lange- für die Mehrheit der Deutschen ist die Familie das größte Glück. In deraktuellen forsa-Umfrage "Familienglück" im Auftrag von CosmosDirekt, demDirektversicherer der Generali in Deutschland, sagen 93 Prozent, dass dieFamilie für das persönliche Glück (sehr) wichtig ist.Die Befragten mit Kindern im Haushalt lassen der Familie sogar eine noch größereRolle zukommen: Von ihnen geben 99 Prozent an, dass die Familie wichtig odersehr wichtig für das eigene Glück ist. Im Gegensatz dazu schreiben Singles derFamilie einen weniger großen Stellenwert für das persönliche Glück zu: 85Prozent geben an, dass die Familie weniger oder gar nicht wichtig für daspersönliche Glück ist.GESUNDHEIT BESTIMMT DAS FAMILIENGLÜCKDabei hängt das Glück innerhalb des Familienbundes von vielen Kriterien ab. Mit81 Prozent sagen vier von fünf Umfrageteilnehmern: Der wichtigste Faktor für dasFamilienglück ist die Gesundheit der Angehörigen. Aber auch subjektiv-emotionaleFaktoren wie das Gefühl von Geborgenheit und Harmonie untereinander spielen mit61 bzw. 56 Prozent eine sehr große Rolle. Angesichts der großen Bedeutung derGesundheit überrascht es nicht, dass diese auch der größte Grund zur Sorge ist:80 Prozent der Befragten machen sich Sorgen, dass ein Familienmitglied erkrankenkönnte und das Familienglück dadurch beeinträchtigt wird. Kein Wunder, dassviele Menschen das, was ihnen am wichtigsten ist, schützen möchten: Die Familie.VORSORGE SCHÜTZT DAS FAMILIENGLÜCK"Die Familie ist das Wertvollste, das wir haben. Umso wichtiger ist es, sichdieses Glück zu bewahren", sagt auch Karina Hauser, Vorsorgeexpertin beiCosmosDirekt. "Dazu gehört, sich mit dem Thema Vorsorge zu befassen - sei esdurch gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen oder durch die langfristige Absicherungvon finanziellen Engpässen, die in Notsituationen entstehen können. Wir beratengerne, welche Vorsorgealternativen für jede Familie den besten individuellenSchutz bietet."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Umfrage "Familienglück"benötigen, wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt. Alles Wissenswerte überdie Risikolebensversicherung von CosmosDirekt gibt es unterhttp://ots.de/L47SrK.#familienliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmensowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Susanne PaulBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7186Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4466121OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell