Schlüssel waren gestern! - Die Sicherheit Ihres Smart Home beginnt an der Haustür (AUDIO)

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag:Am 11. Juni öffnet die CEBIT in Hannover wieder ihre Tore. FünfTage lang kann man sich dann auf der Messe unter anderem zu neuenTrends aus den Bereichen IT, Kommunikation und Digitalisierunginformieren. Und natürlich ist auf der CEBIT auch das Thema SmartHome ein Schwerpunkt - unser vernetztes, digitales Zuhause, dasnatürlich auch sicher sein muss - sicher vor Cyberkriminellen, aberauch sicher vor Einbrechern in der realen Welt. Um die aufzuhalten,sollte die Sicherheit unseres Smart Home an der Haustür beginnen,weiß Helke Michael.Sprecherin: Das Kramen nach dem Schlüsselbund kann ganz schönnerven. Ein neues, intelligentes Schließsystem namens wAppLoxx machtdas nun einfacher.O-Ton 1 (Florian Lauw, 09 Sek.): "Damit entfällt das Kramen nachdem Schlüssel, denn man öffnet seine Tür nun ganz bequem über eineApp oder einen sogenannten Transponder, den man zum Beispiel an einemAnhänger trägt."Sprecherin: So Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. wAppLoxxkann man von überall aus per Smartphone steuern und so sein Zuhauseauch sicherer machen.O-Ton 2 (Florian Lauw, 20 Sek.): "Sie vergeben keine Schlüssel,die man vielleicht auch nachmachen lassen kann, sondern zeitlichbegrenzte Schließrechte - zum Beispiel an die Putzhilfe oder denNachbarn, der im Urlaub Ihre Blumen gießen soll. Sie könneneinerseits Zeiten einrichten, zu denen bestimmte Personen Ihr Zuhausebetreten können. Sie können Ihnen aber auch innerhalb von Sekundenmit einem Klick den Zutritt verweigern."Sprecherin: Noch sicherer wird Ihr Zuhause, wenn Sie denintelligenten Schließzylinder mit anderen Smart-Home-Gerätenverbinden, wie der Secvest Funkalarmanlage.O-Ton 3 (Florian Lauw, 16 Sek.): "Verbindet man wAppLoxx mit derSecvest, schaltet sich die Alarmanlage automatisch ein und aus, jenachdem, ob Sie gerade nach Hause kommen oder das Haus verlassen.Sobald Sie die Tür abschließen, sind die Alarmanlage und alle IhreKomponenten - also Bewegungsmelder oder Kameras - scharf gestellt."Sprecherin: Neben dem Sicherheitsaspekt bietet wAppLoxx jede MengeKomfort. Man kann zum Beispiel einstellen, dass die Kaffeemaschinestartet, wenn man nach Hause kommt.O-Ton 4 (Florian Lauw, 14 Sek.): "Oder wenn Sie Ihr Zuhauseverlassen, schließen sich auf Wunsch die Rollos oder das Garagentoröffnet sich. Und nicht zu vergessen - das System gibt Ihnen ein gutesGefühl, denn es zeigt Ihnen per App an, welches Familienmitgliedsicher zuhause ist - egal ob Frau oder Kind."Abmoderationsvorschlag:Nie mehr Kramen nach dem Schlüssel und nie mehr vergessen, seineAlarmanlage einzuschalten. Und wenn man das System entsprechendvernetzt, kann man auch nie vergessen, das Licht auszuschalten oderden Herd und das Bügeleisen. Mehr Infos unter www.abus.com.