Schlüssel verloren: Was tun, wenn die Tür zu ist (FOTO)

Frankfurt (ots) - Man kramt in der Tasche, klopft die Jacke ab, doch derWohnungsschlüssel bleibt verschollen. Langsam setzt Panik ein: Ist der Schlüsseletwa weg? Das ist jetzt zu tun.Nur schnell bei offener Tür den Müll runtergebracht und - zack - fällt sie insSchloss. Oder der Schlüssel rutscht doch mal unbemerkt aus der Tasche. Ist keinErsatzschlüssel bei Nachbarn oder Freunden deponiert, bleibt oft nur derSchlüsseldienst als einzige Lösung. Das kann teuer werden. Erst recht, wenn derSchlüssel verschollen bleibt. Die Versicherungsexperten der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) geben nützliche Verhaltenstipps und sagen, wie mansich gegen finanzielle Folgen absichern kann.Ausgesperrt! Und jetzt?Erstmal Ruhe bewahren. Wann war der Schlüssel das letzte Mal in der Hand, inwelcher Tasche könnte er noch stecken? Tipp: Wer seinen Schlüssel in der Nachtoder am Wochenende verloren hat, sollte bei Freunden oder in einem günstigenHotel übernachten. Das ist oft billiger, als direkt den Schlüsseldienst zurufen, da die Preise zu diesen Zeiten stark erhöht sind. Mieter sollten außerdemumgehend den Vermieter oder die Hausverwaltung über den Verlust informieren.Zahlt das nicht die Versicherung?Ja, leistungsstarke Haftpflichtversicherungen übernehmen die Kosten fürErsatzschlüssel, Schlüsseldienst und Co. - allerdings nur, wenn man denBasistarif entsprechend erweitert hat. "Am besten einfach nachfragen, was derzusätzliche Schutz kostet", raten die DVAG-Profis. "Auf alle Fälle ratsam isteine solche Absicherung, wenn der Wohnungs- auch gleichzeitig derHaustürschlüssel ist und deshalb die gesamte Schließanlage eines Wohnblocksausgetauscht werden muss." Wichtig: Zügig die Versicherung informieren. Dennviele zahlen nur dann, wenn ein bestimmter Schlüsseldienst gerufen wurde.Darf ich die Tür selbst aufbrechen?Wer selbst die verschlossene Tür aufbricht, muss natürlich auch für entstandeneSchäden aufkommen. Deshalb sollte man lieber die Finger davonlassen - besonderswenn man zur Miete wohnt. Im Zweifel den Hausmeister fragen. Er kennt meist auchvertrauenswürdige Schlüsseldienste, die fachmännisch weiterhelfen oder hatvielleicht sogar einen Generalschlüssel.Ausgesperrt: 6 Tipps, die Geld und Nerven schonen- Kühlen Kopf bewahren und Tagesverlauf durchgehen: Vielleichtliegt der Schlüssel noch bei Freunden oder auf der Arbeit? Wannhabe ich ihn zuletzt benutzt, was hatte ich da an?- Strecke abgehen: Ist der Schlüssel aus der Tasche gefallen?- In Fundbüros nachhaken: Möglicherweise wurde der Schlüssel bereitsabgegeben. Achtung: Nicht selten kommen verlorene Dinge erst nachmehreren Wochen dort an.- Diebstahl denkbar? Fehlen auch andere Dinge, wie beispielsweiseHandy oder Portemonnaie - Polizei informieren.- Wenn der Schlüsseldienst kommen muss: Anfragen und Preisevergleichen.- Vorsorglich danach einer Person des Vertrauens einen Zweitschlüsselaushändigen.