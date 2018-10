Schluck für Schluck die Welt retten / Natur Tec Cap und Terracaps Bio-Kaffeekapseln aus ARBOBLEND® revolutionieren die Kaffeebranche / My-CoffeeCup und CRASTAN setzen Zeichen für Nachhaltigkeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Ilsfeld (ots) -Schluck für Schluck die Welt retten!Natur Tec Cap und Terracaps Bio-Kaffeekapseln aus ARBOBLEND®revolutionieren die KaffeebrancheMy-CoffeeCup und CRASTAN setzen Zeichen für Innovation undNachhaltigkeitTECNARO präsentiert auf der FAKUMA 2018 (16.-20.10.2018 Halle A1Stand A1-1201) spektakuläre neue Anwendungen aus ARBOFORM®,ARBOBLEND® und ARBOFILL®Kaffee gefällig? Aber natürlich! Und damit ist nicht die Rückkehrzum Kaffeefilter gemeint. Der Kaffee bleibt in der Kapsel - Aluminiumoder erdölbasierter Kunststoff, Bestandteil aller handelsüblichenKaffeekapseln, außen vor.Terracaps und Natur Tec Cap sind biologisch abbaubar. Sieht mannicht, denn sie sind rein äußerlich unverändert. Schmeckt man nicht,denn das Kaffeearoma bleibt vollkommen erhalten. Und auch sonstentsteht kein bitterer Beigeschmack, weil diese Bio-Kaffeekapseln ausklimaneutralen nachwachsenden Rohstoffen bestehen und nach demKaffeegenuss wieder vollständig kompostierbar sind. So dienen die BioKapseln samt Inhalt als Futter für hungrige Mikroorganismen undwerden somit restlos im CO2 Kreislauf verstoffwechselt.Beide Bio-Kapsel Produzenten verfolgen unterschiedlicheHerstellungsphilosophien und ergänzen sich somit am Markt.Während der Pionier Natur Tec Cap bereits seit 2013 mit ARBOBLENDKapseln aus annähernden 100 % nachwachsenden Rohstoffen gefüllt miterlesenem Crastan Kaffee glänzt, ist nun mit Terracaps für z. B. dieedle Bio-Arabica Marke My-CoffeeCup eine weitere ARBOBLEND®Bio-Kaffeekapsel im Markt eingeführt und sorgt mit ihreneinzigartigen Eigenschaften bereits heute in der Fachwelt für Furore.Denn diese Kapsel zeichnet eine besonders hohe Sauerstoffbarriere aus- deutlich höher sogar, als die der Kunststoffkapseln. Deshalb kannTerracaps mit einer sehr langen Haltbarkeitszeit ohne weitereSchutzfolie einfach in einer Papierverpackung gelagert werden.Terracaps aus ARBOBLEND® ist die erste und einzige wahresauerstoffdichte und biologisch abbaubare Kaffeekapsel der Welt!Kaffee ist nach dem Erdöl die bedeutenste Handelsware der Welt!Erdöl wird tief aus der Erde aus fossilen Rohstoffquellen gepumpt.Das ist aber nur noch wenige Jahrzehnte möglich, da diese Quellendann aufgebraucht sein werden. Zudem ist der Verbrauch dieserfossilen Rohstoffe wie Kohle, Erdgas oder eben Erdöl Hauptursache fürdie Klimaerwärmung. Das spüren wir in den letzten Jahren vermehrt.Die 16 wärmsten Jahre seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung lagenalle in diesem Jahrhundert.Die Bestandteile des Bio-Werkstoffs ARBOBLEND® sind dagegen wieder Kaffee selbst aus nachwachsenden Rohstoffen, welche sich in derZeit, in der sie verbraucht werden, immer wieder durch diePhotosynthesen neu bilden und nachwachsen.Das tiefe Verständnis um die komplexen globalen Zusammenhänge derRohstoffherkunft, der Werkstoff- und Produktentwicklung und einerschonenden Herstellung ist bei TECNARO Programm. So wurde dieinnovative Biotechnologiefirma bereits 1998 als Spin Off derFraunhofer Gesellschaft auf ihren immer aktueller werdenden Namengetauft: TEChnologie NAchwachsende ROhstoffe.Mut zur VeränderungDie anfängliche Vision ist längst Realität geworden. Drei Formelnbilden die Basis für unzählige Artikel, Gebrauchsgegenstände undGüter, die aus Tecnaro-Kunststoffen bestehen oder sie beinhalten.TECNARO ersetzt mit den Bio Werkstoffen ARBOFORM®, ARBOBLEND® undARBOFILL® herkömmliche erdölbasierte Kunststoffe in allenLebens-lagen durch nachwachsende Rohstoffe.Gemeinsam mit innovativen wie weitsichtigen Kunden reichen dieAnwendungen von Designer-Accessoires und Bio-Einkaufstüten bis hin zuBabyspielzeug, UHU-Alleskleber, Edding Textmarker,Bio-Mehrweg-Kaffeebecher, Windmühlenmessergriffe oder Bio-brushZahnbürsten. So gut wie alles könne heute nachhaltig undumweltschonend produziert werden, sagen die beiden Unternehmer JürgenPfitzer und Helmut Nägele aus fester Überzeugung. Aber vieleHersteller halten an ihren Gewohnheiten fest. Es fehle oftmals derMut zur Veränderung. Zu Lasten der Umwelt. Und das bedeutet auchimmer: zu Lasten der Menschen.Gesamturteil "sehr gut"Eine der Tecnaro-Basisformeln ist der Biokunststoff ARBOBLEND®. Erwird u. a. für Artikel verwendet, die mit Lebensmitteln in Berührungkommen, und unterliegt daher besonders strengen Auflagen. Bei derBeurteilung der Lunchbox Ajaa aus ARBOB-LEND® vergab die ZeitschriftÖko-Test nach ausgiebiger Prüfung im Juni 2018 das selten vergebeneGesamturteil "sehr gut - nichts auszusetzen".Kaffeekapseln haben sich etabliertKaffeekapseln haben sich seit 2005 sukzessive etabliert. Lag derVerbrauch im Lebensmitteleinzelhandel (inklusive Online-Handel)anfänglich bei 800 Tonnen pro Jahr, so hat er sich bis heute mit rund18.000 Tonnen mehr als verzwanzigfacht (Grafik/Quelle: DeutscherKaffeeverband). Für die Verarbeitung der Kaspeln werden gut 4.000Tonnen Aluminium benötigt - ein Metall, das niemals verrottet."Terracaps und Natur Tec Cap aus ARBOBLEND® sind dabei dieKaffeebranche zu erobern. 