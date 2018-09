Schluchseewerk beendet bislang größte Pumpspeichersanierung - Umfangreiche Arbeiten an der Oberstufe Häusern erfolgreich abgeschlossen (FOTO)

Laufenburg (ots) -Die Schluchseewerk AG hat die komplexeste und mit 6,2 MillionenEuro teuerste Sanierungsmaßnahme der Unternehmensgeschichteerfolgreich und termingerecht abgeschlossen. Planmäßig gehen amFreitag, 28. September, alle Kraftwerke der Schluchseegruppe wiederin den Betrieb. Damit sind die unterhalb des Schluchsees gelegenenPumpspeicherkraftwerke langfristig für die Zukunft gerüstet.Rund 100.000 Arbeitsstunden fielen im Rahmen des mit Abstandgrößten Sanierungsprojekts in der 90-jährigen Geschichte derSchluchseewerk AG an.Zu den Hauptmaßnahmen der insgesamt 44 Teilprojekte in denKraftwerken Häusern, Witznau und Waldshut umfassenden Arbeitengehörten die komplette Entleerung des 1,3 Millionen Kubikmeternfassenden Schwarzabeckens als Voraussetzung fürBetoninstandsetzungsmaßnahmen und Stahlwasserbausanierungen. Paralleldazu wurden das Wasserschloss saniert und diverse Stollen genauestensunter die Lupe genommen. Die Entleerung des Schwarzabeckensermöglichte auch den Zugang zum Stollen zwischen Schwarzabecken undKraftwerk Witznau sowie die Sanierung des Verbindungsstollenszwischen Schluchsee und Schwarzabecken. "Wir sind stolz darauf, dasswir dieses Großprojekt im geplanten Zeit- und Kostenrahmendurchführen konnten", freut sich Projektleiter Gundo Klebsattel.Die derzeit noch laufenden Restarbeiten an der Schwarzasperrewerden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein, möglicheAuswirkungen auf die Umwelt blieben nahezu aus."Mit diesem Großprojekt haben wir unseren wichtigsten Speicher fitgemacht für die nächsten dreißig Jahre. Alle Anlagenbestandteile sindnun in einem Zustand, der einen langfristig sicherenKraftwerksbetrieb ohne ungeplante Blockierungen erlaubt", resümiertKlebsattel und ergänzt: "Pumpspeicherwerke können elektrische Energiein großen Mengen speichern und binnen Sekunden wieder verfügbarmachen. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Deckung vonLastspitzen und zur Versorgungssicherheit in Deutschland. Deshalb wardiese Sanierung überregional von Bedeutung."Pressekontakt:Schluchseewerk AGPeter SteinbeckPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSäckinger Straße 6779725 Laufenburg (Baden)Tel. +49 (0) 7763 9278-80107Fax. +49 (0) 7763 9278-70299steinbeck.peter@schluchseewerk.dewww.schluchseewerk.deOriginal-Content von: Schluchseewerk AG, übermittelt durch news aktuell