Schloss Wachenheim: Gelungener Start ins neue Geschäftsjahr

Schloss Wachenheim hatte einen gelungenen Start ins neue Geschäftsjahr. Zwar hat der Konzern im 1. Quartal 2016 etwas weniger umgesetzt, aber deutlich mehr verdient. Verantwortlich waren ein günstigerer Produktmix, geringere Fracht- und Gebäudekosten und Werbeaufwendungen sowie ein besseres Finanzergebnis. Die Absatzregionen entwickelten sich sehr unterschiedlich. Am besten abgeschnitten hat Osteuropa.

Modernisierung der Produktion am Standort Trier senkt die Kosten weiter

Dort stiegen der Umsatz um 8,2% und das operative Ergebnis um 23%. In Frankreich, dem mit Abstand profitabelsten Markt, lagen Umsatz und Ergebnis auf Vorjahresniveau. In Deutschland ging der Umsatz dagegen um 5,7% zurück, der Verlust hat sich aber gedrittelt. Schon im 2. Quartal dürfte der Turnaround gelungen sein. Denn mit der Modernisierung der Produktion am Standort Trier hat Schloss Wachenheim die Kosten weiter gesenkt.

Unabhängig davon ist das 2. Quartal mit dem wichtigen Weihnachts- und Silvestergeschäft immer von entscheidender Bedeutung für die Geschäftsentwicklung im gesamten Jahr. Das Management hat sich zwar noch nicht geäußert. Angesichts des guten Konsumklimas in Deutschland und Polen gehen wir aber von einem starken Verlauf aus. Vor diesem Hintergrund halten wir auch die bestätigten Jahresziele für zu konservativ. Der Konzern hatte bereits im September einen konstanten Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

